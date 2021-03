‘Ga stemmen, dan zorg je ervoor dat je vertegenwoordigd wordt’

Elma van Lier

Op 15 maart gaan de stembussen open. Iedereen kan dan gaan stemmen. Maar waarom is dat zo belangrijk? En gaan Avansstudenten wel stemmen? “Jongeren stemmen minder, maar zij zijn juist de toekomst’’, zegt Elma van Lier (20), derdejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch en communicatieadviseur/persvoorlichter van D66 in Noord-Brabant.

“Stemmen doe je op een volksvertegenwoordiger die bij je past”, zegt Elma van Lier. “Omdat jij op die persoon stemt, zorg je ervoor dat je vertegenwoordigd wordt in de Tweede Kamer. En zo word je gehoord.” Voor onze democratie is het belangrijk dat iedereen stemt. “Je moet doen alsof jouw stem doorslaggevend is, want als iedereen zo denkt, kom je op het punt waarop iedereen gaat stemmen.”

Standpunten over studenten

Onlangs maakte demissionair minister Van Engelshoven een aantal maatregelen bekend die studenten op financieel gebied moeten compenseren voor de coronacrisis. “Naar mijn mening heeft dit te lang geduurd”, vertelt Elma. “Ik weet dat D66 en GroenLinks eigenlijk een heel studiejaar gratis wilden voor studenten, in plaats van een half. Dat lijkt me ook realistisch, aangezien we al een jaar thuis zitten en het onderwijs van mindere kwaliteit is.”

Met een vaccinatiebewijs toegang krijgen tot plekken waar je moeilijk anderhalve meter afstand kan houden, is een onderwerp dat je vaker terugziet in de verschillende verkiezingsprogramma’s. D66 is vóór het vaccinatiebewijs. “De partij hoopt zo mensen toch zo ver te krijgen om zich te laten inenten”, vertelt Elma.

Stemwijzers

Volgens Elma is het belangrijk om goed voorbereid te gaan stemmen. “Probeer zoveel mogelijk stemwijzers in te vullen. KiesKompas raad ik het meeste aan. Die laat zien welke stromingen bij je passen. En je kunt zien welke standpunten bij welke partij horen.” Er zijn vele andere manieren om erachter te komen welke partij bij jou past. “Ik denk dat in gesprek gaan met mensen die kennis hebben van politiek of met vrienden altijd het beste is”, zegt Elma.

Stemgedrag

Maar wat als je niet bent voorbereid of te weinig research hebt gedaan? Kun je dan beter niet gaan stemmen? “Altijd stemmen”, zegt Elma. “Je krijgt altijd wel íets mee. Je stem is nog steeds heel belangrijk, of je je inleest of niet.”

“Het mooie aan Nederland is dat de landelijke politiek zich met landelijke onderwerpen bezighoudt. En dat je daarnaast nog de provinciale en gemeentelijke verkiezingen hebt. Die gaan veel meer over jouw directe leefomgeving. Stel, je hebt bij de Tweede Kamerverkiezingen op iemand gestemd, maar je bent daar later niet meer tevreden over, dan kun je bij de lokale verkiezingen op iemand anders stemmen.”

Er zijn ook mensen die niet zo goed weten op welke partij ze moeten stemmen en dus strategisch stemmen. Bij strategisch stemmen, stem je op de grootste tegenstander van de partij die jij er echt niet in wil hebben. “Als je op een partij stemt maak je die sowieso altijd groter dan hij al is. Maar als een partij echt groot is kan hij makkelijker je belangen behartigen. Ik zou zeggen: doe gewoon wat jou het beste lijkt en als dat strategisch is, is dat ook goed. Welk stemgedrag jij inzet is aan jou.”

Verwachtingen

De meeste Avansstudenten verwachten dat de Tweede Kamer redelijk hetzelfde blijft. Elma verwacht dat ook. “VVD blijft de grootste partij denk ik, omdat er volgens mij veel mensen zijn die tevreden zijn met hoe Rutte de coronacrisis heeft aangepakt. En doordat we nog steeds in de crisis zitten, zou er anders een nieuwe minister-president opnieuw moeten beginnen met de corona-aanpak. Maar ik hoop natuurlijk dat D66 het grootst wordt. Dan krijgen we een vrouwelijke minister-president.”