Geef je mening over studentenwoningen

Illustratie: Julika Runow

Studenten blijven langer bij hun ouders thuis wonen. Dat komt niet alleen door het leenstelsel, maar ook door de woningnood in studentensteden. Om in kaart te brengen hoe studenten wonen en wat hun wensen zijn, doet Kences, de koepelvereniging van studentenhuisvesters, elk jaar onderzoek.

De uitkomsten van dat onderzoek worden gepubliceerd in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Uit de monitor van 2020 bleek onder andere dat 55 procent van de Nederlandse studenten bij de ouders thuis blijft wonen. Vijf jaar eerder was dat nog 48 procent. De woningnood is daar een belangrijke reden voor. Landelijk zijn er 22.000 studentenwoningen te weinig.

International students are also invited to give their opinion on the housing needs of students. The survey is also in English.