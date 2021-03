Hoe kan de sociale cohesie binnen Brainport Industries Campus (BIC) worden vergroot? Met die vraag houdt derdejaarsstudent Technische Bedrijfskunde Tessa Frenken zich bezig. Ze loopt stage bij de Eindhovense campus, waar Avans een samenwerkingsverband mee heeft.

“Uit intern onderzoek blijkt dat huurders van de ruim veertig gevestigde bedrijven niet weten wat de toegevoegde waarde van collega-bedrijven op de Campus voor elkaar is. Ze hebben mede door het vele thuiswerken weinig contact met elkaar en kennen alleen hun eigen collega’s”, vertelt Tessa. “Dat is zonde. Als ze elkaar wél zouden kennen, biedt dat een hoop voordelen.”

Robot lenen

Een goede sociale cohesie, gemeenschapsgevoel of community building zoals Tessa het noemt, zorgt volgens haar tot een betere onderlinge sfeer én tot technologische innovatie bij bedrijven. “Als je als bedrijf weet wie er nog meer op de campus zit omdat je elkaar al eens hebt ontmoet, is de drempel om bij elkaar binnen te stappen en om hulp te vragen veel lager. Wanneer je weet dat je buurman een robot heeft en je die kunt lenen, kun je samen leren en innoveren. Dat komt het maakproces ten goede.”

Op BIC in Eindhoven zitten twintig nationale en internationale bedrijven uit de hightech maakindustrie gevestigd. Het is de bedoeling dat die bedrijven onderling samenwerken om zo de innovatie- en concurrentiekracht te bevorderen. Ze kunnen van dezelfde, moderne faciliteiten gebruikmaken. Avans heeft er een samenwerkingsverband mee. Dat betekent dat de bedrijven gastcolleges verzorgen en dat Avansstudenten er een minor kunnen volgen of stage kunnen lopen. Ook is er altijd de mogelijkheid om op de campus te werken.

Tessa heeft als opdracht gekregen de medewerkers van de bedrijven ‘uit hun schulp te halen’. Dat gaat ze onder meer doen door na te denken over de indeling van de gebouwen en bijvoorbeeld de plek van de aanwezige koffieautomaten. Die bepalen immers waar werknemers elkaar treffen. Ook wil ze het laagdrempeliger maken om in de kantine eens naast iemand anders te zitten, om elkaar zo te leren kennen.

Brainport Industries Campus



Wandelchallenge

Vanwege corona is ze op dit moment bezig met het opzetten van online bijeenkomsten en een wandelchallenge. Daarbij moeten deelnemers het aantal gelopen stappen met elkaar delen. “Wandelen is nu helemaal een ding. Degene die in een week het meest heeft gelopen, is de winnaar en wordt geïnterviewd voor de nieuwsbrief. Zo leer je elkaar toch een beetje kennen”, vertelt Tessa, die benoemt dat zo’n activiteit nou niet gelijk flink zoden aan de dijk zet als honderden werknemers elkaar moeten leren kennen.

“Als corona er niet was, zouden we het liefst fysieke vrijdagborrels en barbecues met een dj organiseren. Het is jammer dat dat nu niet kan, maar ik ga toch proberen bedrijven op deze manier aan elkaar te koppelen.”

De ideeën van Tessa

Improving Innovations

De derdejaarsstudent kan putten uit het werk van studiegenoten Wendy Harthoorn en Joris Verheij, die voor hun minor Improving Innovations ook met het onderwerp aan de slag gingen. Zij stuurden hun resultaten, zoals uitgewerkte interviews met de huurders, naar Tessa door. “Ook hadden ze al foto’s gemaakt van de verschillende ruimte op de campus. Daar heb ik veel aan gehad”, vertelt de Avansstudent. Ze geeft aan zich niet blind te staren op het al gedane werk. “Ik ga ook wel echt zelf onderzoek doen.”

Het vergroten van onderlinge samenwerking is volgens Tessa ook iets waar Avans de vruchten van kan plukken, zoals bij interdisciplinaire minors al het geval is. “Maar het lijkt me goed om dat breder te trekken. Studenten Technische Bedrijfskunde zouden bij gewone projecten kunnen samenwerken met studenten van St. Joost School of Art & Design. Als wij bijvoorbeeld nadenken over het ontwerpen van een fabriek, kunnen zij dat uitwerken. Zo doe je betere inzichten op, en leer je elkaar ook nog eens kennen! En dat kan ook met borrels met verschillende academies. Dat lijkt me erg leuk.”