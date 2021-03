Een autovrije Onderwijsboulevard? Niet als het aan de gemeente Den Bosch ligt. In de woensdag gepresenteerde plannen ziet de gemeente de auto welkom als ‘gast’.

Het staat je vast nog wel bij: een rustige Onderwijsboulevard, zonder voorbijrazende auto’s. In 2019 was dit even de realiteit toen er een experiment werd gehouden waarbij de straat was afgesloten voor verkeer. De herinrichting van de Onderwijsboulevard staat al jaren op de agenda in Den Bosch, maar wat er precies moet veranderen? Dat weet de gemeente ook nog niet zo goed. Wel is duidelijk dat de straat groener en veiliger moet worden.

Middenberm

In de plannen die de gemeente afgelopen woensdag presenteerde, blijft de auto gewoon welkom, schrijft het Brabants Dagblad. Op drie plekken op de Onderwijsboulevard wordt een middenberm aangelegd. Dat moet ervoor zorgen dat de auto ‘te gast’ is omdat daardoor de rechte lijn voor de auto wordt onderbroken. In combinatie met een drempel moet dat leiden tot minder hard rijden.

Bovendien heeft de gemeente andere ambities voor de straat. Er zouden meer banken geplaatst worden, waar mensen samen kunnen komen. Om ervoor te zorgen dat er meer schaduw komt tijdens warme zomers, meer opvang van water tijdens stortbuien en voor insecten, vlinders en vogels, wil de gemeente meer groen plaatsen.

Definitieve herinrichting

Omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen op www.samen.s-hertogenbosch.nl reageren op de plannen. Eind juli hoopt de gemeente de definitieve herinrichting te presenteren.