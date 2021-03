Met de HBO SDG-Challenge werk je met studenten van andere hogescholen samen aan duurzaamheidsdoelen

Alle Avansstudenten en medewerkers kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor de nieuwe HBO SDG-Challenge. In dit educatieve programma gaan deelnemers samen met studenten en medewerkers van tien hogescholen samenwerken aan duurzaamheidsdoelen.

De HBO SDG-Challenge is een programma waarbij studenten, docenten en medewerkers van tien hogescholen interdisciplinair gaan samenwerken aan duurzame opdrachten voor echte, bekende opdrachtgevers. In eerdere edities van het programma voor universiteiten was dat bijvoorbeeld Heineken. Deze opdrachten staan allemaal in het teken van een of meerdere Sustainable Development Goals (SDG’s), waar Avans al mee werkt.

De 17 SDG’s

Mix van hogescholen

Deelnemers werken in groepjes van tien tot vijftien studenten en een begeleider aan een opdracht. Je groepje bestaat niet alleen uit studenten van Avans: er wordt een mix gemaakt van studenten van alle deelnemende hogescholen. Zo kan het zijn dat je gaat samenwerken met bijvoorbeeld studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Fontys, Windesheim en Saxion. In totaal doen er tien teams mee.

Geïnteresseerden die zich willen aanmelden, schrijven zich in op een opdracht uitgezet door een organisatie. Zo worden de groepjes gevormd. Iedereen die zich aanmeldt, doet sowieso mee. Als de groepjes vol zitten, zijn er alternatieve opdrachten.

Pitch-cursus

Op 22 april is de officiële online kick-off. Ook de rest van het programma vindt vooral online plaats. In mei is de kennismaking met de opdrachtgevers. Op 17 juni is de finale van de challenge. Als de coronamaatregelen het dan toelaten, is die fysiek bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

De aftermovie van de SDG-Challenge Finale voor universiteiten van vorig jaar

Tijdens de finale presenteren de groepjes hun resultaten aan een vakjury. Om iedere deelnemer daar goed op voor te bereiden, staat er ook een pitch-cursus op het programma. In totaal kost het project zo’n drie dagen tijd, uitgespreid over drie maanden. Met het programma zijn geen studiepunten te verkrijgen.

Mobiliseren

“Met de SDG-Challenge mobiliseren wij studenten en organisaties om samen aan duurzaamheidsuitdagingen te werken. De studenten leren te werken als sustainability consultant en helpen daarmee organisaties te verduurzamen. Een win-win-win dus”, zegt Yme Quispel, programmamanager bij Soapbox, dat het programma organiseert. ”Daarnaast bouw je een mooi netwerk op en is het gewoon een toffe ervaring.”

Via deze link kan je je tot 2 april inschrijven. In welk jaar je zit en welke studie je volgt, maakt niet uit.