Hoger onderwijs nog zeker drie weken in lockdown

Tot 30 maart blijft alles in het hoger onderwijs zoals het nu is, zeiden premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gisteravond in hun persconferentie. Maar daarna gaat de deur misschien een beetje van het slot.

Aan het begin van de zomer is iedereen “die dat wil” minstens één keer gevaccineerd, stelde premier Rutte gisteravond. “Dat is het moment waarop we eindelijk weer grote stappen kunnen zetten in de richting van het normale leven.”

Zover is het alleen nog niet. Het aantal besmettingen met covid-19 is stabiel, maar te hoog. Daarom vindt het kabinet het niet verstandig om nu al te versoepelen. Eind maart kan dat misschien wel. Dan kunnen de terrassen misschien weer open.

Een dag per week

“Dat betekent ook dat we in de week voor het paasweekend weer kunnen starten in het hoger onderwijs”, zei De Jonge. “Door studenten een dag per week naar hun opleiding te laten gaan.”

Momenteel kunnen studenten alleen voor praktijkonderwijs en tentamens op de campus terecht. Ook ‘kwetsbare studenten’ mogen voor begeleiding naar hun hogeschool of universiteit komen.

De Jonge klonk optimistisch. Hij zag mogelijkheden in het gebruik van sneltests bij de toegang tot de campus. “Want zo kunnen we het onderwijs veiliger maken en nieuwe besmettingen voorkomen.”

Thuistesten

Ook thuistesten kunnen helpen, verwacht hij. Hij is bovendien enthousiast over een nieuwe coronacheck-app, waarmee je kunt laten zien dat je pas geleden een negatieve coronatest hebt gehad en niet besmettelijk bent.

De app kan misschien ook een ‘groen vinkje’ tonen als iemand gevaccineerd is, maar dat kan alleen als je na een vaccinatie ook echt niet meer besmettelijk bent en dat is nu nog niet zeker. Hoe dan ook wil het demissionaire kabinet “geen directe of indirecte vaccinatieplicht” invoeren.

In het hoger onderwijs lopen nu al proeven met sneltests en andere maatregelen om op een veilige manier onderwijs te geven. Het is wel de vraag hoe snel daar solide resultaten uit komen.