Hogeschool van Amsterdam wint 1,2 miljoen met app die kennishiaten opspoort

Minister Van Engelshoven heeft de eerste Nederlandse Hogeronderwijspremies uitgereikt. De hoofdprijzen van elk 1,2 miljoen euro gaan naar docententeams van de Hogeschool van Amsterdam en de TU Eindhoven.

Grote wetenschapsprijzen voor toponderzoekers bestaan al langer, maar om ook het belang van goed onderwijs te onderstrepen, heeft minister Van Engelshoven de jaarlijkse Nederlandse Hogeronderwijspremies in het leven geroepen.

Het oorspronkelijke plan was om twee individuele prijzen van elk 2,5 miljoen euro toe te kennen, maar na kritiek besloot de minister om de 5 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen: 2,5 miljoen euro voor drie teams van hogescholen en eenzelfde bedrag voor drie teams van universiteiten.

De prijzen zijn uitgereikt tijdens het ComeniusFestival, en komen bovenop de kleinere Comeniusbeurzen die sinds 2018 jaarlijks worden toegekend aan topdocenten van hogescholen en universiteiten. Alle beurswinnaars worden lid van het ComeniusNetwerk, dat een spreekbuis voor innovatieve docenten in het hoger onderwijs wil zijn. Ook de winnaars van de nieuwe Hogeronderwijspremies kunnen toetreden. Het aantal leden zal daarmee groeien naar ongeveer 250.

LeerLevels

In het hbo gaat de hoofdprijs van 1,2 miljoen euro naar LeerLevels, een app die is ontwikkeld door een team van natuurkunde- en techniekdocenten van de Hogeschool van Amsterdam. De app spoort kennishiaten bij (aankomende) eerstejaars op en biedt instructievideo’s en oefeningen om deze achterstanden in te lopen.

Volgens de initiatiefnemers biedt de app één-op-één begeleiding en blijft er in de colleges zelf meer kostbare contacttijd over tussen docent en student. Ze willen LeerLevels via open source gratis beschikbaar stellen zodat ook andere opleidingen ervan kunnen profiteren.

Echte ICT-projecten

De tweede Hogeronderwijspremie in het hbo, ter waarde van 800 duizend euro, mag worden besteed door het Open ICT Team van de Hogeschool Utrecht. Het laat studenten vanaf het begin van de opleiding aan echte projecten voor ICT-bedrijven werken.

De derde prijs (500 duizend euro) is voor Team Value Creators van Windesheim dat studenten voorbereidt op een internationale carrière als change agents die bijdragen aan een duurzame wereld. De studenten bepalen zelf aan welke vraagstukken zij werken.

Leercentrum

Bij de universiteiten gaat de eerste prijs van 1,2 miljoen euro naar het TU/e innovation Space van de TU Eindhoven. Dat is een leercentrum voor onderwijsinnovatie waar studenten, onderzoekers, bedrijfsleven en organisaties in multidisciplinaire teams oplossingen zoeken voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld rond de coronapandemie. De jury noemt de manier waarop het leercentrum is vormgegeven “uniek voor Nederland en zelfs voor Europa”.

Duurzaamheid

Mixed Classroom van de Universiteit Utrecht krijgt de tweede prijs (800 duizend euro). In dit onderwijsconcept leren studenten, beleidsmakers, wetenschappers en kunstenaars “van en met elkaar” over duurzaamheidsvraagstukken die een multidisciplinaire aanpak vereisen.

De derde universitaire Hogeronderwijspremie (500 duizend euro) is voor de RASL-minor van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in samenwerking met twee kunstacademies: de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam en Codarts Hogeschool. In de minor werken studenten vanuit verschillende disciplines samen aan een zelfgekozen maatschappelijk probleem. De initiatiefnemers willen de minor uitbouwen naar een volwaardige bachelor- en masteropleiding. De jury juicht de samenwerking tussen de Erasmus Universiteit en de beide kunstacademies toe.