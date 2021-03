‘Ik ben socialist tot in de kist’

Aron (rechts)

Een ‘socialist tot in de kist’, zo omschrijft Aron de Hoop, eerstejaarsstudent Bestuurskunde, zichzelf gekscherend. Sinds vier jaar is hij actief voor GroenLinks in Halderberge. ”Ik wil graag nog een hele tijd op onze planeet leven. Daarvoor móeten we socialer worden.’’

Aron had al twee opleidingen gevolgd voordat hij vorig jaar aan zijn studie Bestuurskunde in Den Bosch begon. Dat voelde als een warm bad, want al tijdens de introductie ging het over politieke onderwerpen als euthanasie. ”Een verademing. Op mijn vorige opleidingen leefde politiek veel minder onder mijn studiegenoten”, vertelt hij.

De eerstejaarsstudent heeft al heel wat politieke ervaring. Zo was hij verkiesbaar bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, schreef hij mee aan het verkiezingsprogramma voor GroenLinks in Brabant en is hij ook nog eens fractiemedewerker in Halderberge. Dat begon vier jaar geleden, toen hij de mbo-opleiding Juridisch Medewerker volgde. ”Ik zat in het debatteam en ging me steeds meer verdiepen in politieke thema’s. Ik kwam erachter dat ik overal een mening over had. Een linkse mening, dus meldde ik me aan bij GroenLinks”, vertelt Aron lachend.

Aron (rechts) tijdens een politiek evenement

Klimaatprobleem

Vooral jongeren betrekken, solidariteit, duurzaamheid en vergroening vindt de Avansstudent belangrijk. ”We hebben een steeds groter wordend klimaatprobleem. Er móet iets gebeuren, liever gisteren dan vandaag. Ik wil graag dat we met z’n allen nog een hele tijd op onze planeet kunnen blijven leven. Daarvoor moeten we socialer worden”, vertelt Aron. ”GroenLinks is een partij waarbij ik me op mijn gemak voel. Er is een fijne partijcultuur. Ik ben een socialist tot in de kist!”

Twitter

Aron is actief op sociale media en twittert veel over politiek. Vooral bepaalde rechtse partijen moeten het dan ontgelden.”Ik ageer tegen discriminatie, seksisme, racisme en islamofobie. Er zijn partijen die flirten met die thema’s en een retoriek gebruiken waar ik héél slecht tegen kan”, zegt hij. ”We moeten voorkomen dat die retoriek in onze volksvertegenwoordiging komt. Daar is niemand bij geholpen. Het vergroot de polarisering in ons land alleen maar.’’

Zijn tweets vallen niet bij iedereen in de smaak en Aron is al eens tijdelijk gestopt met met Twitter vanwege de vele haatreacties die hij ontving. ”Soms ging dat best ver. Je legt dan toch je vinger op de zere plek. Daar zijn ze niet blij mee”, zegt Aron, die ook de positieve kanten van het medium benoemt. ”Je bereikt veel mensen van buiten je bubbel. En soms ontstaan er ook geweldig mooie discussies tussen voor- en tegenstanders. Discussie voeren is goed. De reacties zijn hard, maar dat hoort erbij.”

10.000 euro

De politiek actieve student is ook niet blind voor kritiek op zijn eigen partij. Zo is hij het niet met alle standpunten van de partij eens. Een tijdje geleden opperde oud-Avansstudent en partijleider Jesse Klaver het idee om elke achttienjarige een startkapitaal van 10.000 euro te schenken. Dat bedrag kunnen ze voor studiegerelateerde zaken inzetten. Daar kwamen veel reacties op.



”Het gaat mij meer om de gedachte áchter dat plan. Studeren is een investering, uiteindelijk helpen studenten de maatschappij. Dat moet je ondersteunen. Veel studenten hebben meerdere baantjes en komen alsnog maar net rond. Ze krijgen stank voor dank. De boodschap van dat idee is: we moeten studenten helpen. En dat vind ik goed.”

Ook Aron zou later net als zijn studiegenoten het liefst naar Den Haag gaan, zo geeft hij antwoord op de vraag wat zijn toekomstdromen zijn. ”Minister-President worden, dat lijkt me wel wat. Maar nu zit ik politiek nog in de luiers. Ik moet nog veel meer bagage en kennis hebben. Daarnaast kan ik dat wel willen, zitting nemen op zo’n mooie blauwe zetel, ik moet wel eerst gekozen worden. Ook hangt het af van hoe de partij er over een aantal jaar uitziet”, zegt Aron.

”Als er andere, betere kandidaten zijn, is dat ook goed. Dat moet altijd het uitgangspunt zijn. Maar eerst maar eens mijn diploma halen bij Avans!”