Vanavond te zien: verkiezingsdebat voor studenten

Moet de studiefinanciering weer ingevoerd worden? Is er straks een baan of een woning voor je wanneer je afgestudeerd bent? En hoe gaan we verder na deze coronatijd? De keuzes die Den Haag over deze thema’s maakt, hebben invloed op je studentenleven en de tijd daarna. Tijd dus om je te verdiepen in de standpunten van de verschillende partijen.

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseert de Christelijke Hogeschool Ede het Verkiezingsdebat 2021 voor studenten. Het debat is vanavond (5 maart 2021) vanaf 19.00 uur te volgen via YouTube. Kamerleden van de grootste politieke partijen gaan met elkaar in debat over de thema’s:

toekomst van het onderwijs;

het leenstelsel;

de woningmarkt;

de arbeidsmarkt;

het herstel van de economie én wat de studenten daar later van gaan merken.