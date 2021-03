â€˜Mijn alcoholgedrag was anders dan dat van mijn vriendenâ€™

Bron: Pixabay, Michal Jarmoluk

Hans, ex-verslaafde en nu ervaringsdeskundige, deelde twee weken geleden tijdens een online lezing zijn levensverhaal. Dat deed hij voor dertig aandachtige studenten Social Work in Breda. ‘’Ik hoop dat jullie met dit verhaal je voordeel kunnen doen.’’

Voor de Avansstudenten van Social Work in Breda organiseerde Aniek van Korven, penningmeester van studievereniging Socialize Breda, een educatieve online activiteit. De derdejaarsstudent loopt stage bij de verslavingsreclassering. Via haar stage kwam ze in contact met ervaringsdeskundige Hans. Die was erg enthousiast om zijn verhaal te delen.

Meer redenen

Hans dacht een fijne jeugd te hebben. Alles liep voorspoedig. Dat veranderde toen hij naar het voortgezet onderwijs ging. Vanaf dat moment legde zijn vader de lat heel hoog. ‘’Ik ontwikkelde een verstoorde relatie met mijn vader’’, vertelt Hans. Op vroege leeftijd begon hij met spijbelen, roken en drinken. ‘’Ik wilde steeds meer drinken. Mijn alcoholgedrag was anders dan dat van mijn vrienden.’’

In de loop der jaren kwamen er steeds meer redenen voor Hans om te gaan drinken: verveling, een burn-out en een scheiding. En later kwamen er ook drugs aan te pas. ‘’Ik voelde me heel lang het slachtoffer.’’ Toen kwam Hans terecht in een afkickkliniek. ‘’In dit traject kwam veel boosheid en onmacht naar boven. Nadat mijn behandeling klaar was, bleef mijn boosheid nog steeds borrelen.’’

Na een delict met zijn ex-vriendin moest Hans tien maanden de gevangenis in. Dat werden er uiteindelijk vijf met reclasseringstoezicht. ‘’En dan kom je buiten na vijf maanden en moet je gaan re-integreren in de maatschappij. Wat ga ik nu doen met mijn leven?, vroeg ik mezelf af.’’

Ervaring en kennis

Hans is nu al enige jaren clean. Elke nieuwe dag houdt hij zichzelf scherp. ‘’Ik heb nu wel een bepaalde rust over me heen. Ik ga ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren.’’ Hij kan zijn gevoelens verwerken in zijn werk als ervaringsdeskundige.

‘’Nu wil ik mensen helpen. Dat doe ik door cursussen te geven. Ik ondersteun mensen met mijn ervaring en kennis.’’ Hans is trots dat hij iets kan betekenen voor een ander. ‘’Ik ben de mensen die mij hebben geholpen ook zó dankbaar.’’

De ideale sociale werker

Na afloop van de lezing was er tijd voor de studenten om vragen te stellen. ‘’Ik heb van Hans geleerd dat de ideale sociaal werker voor iedere cliënt anders zal zijn’’, vertelt Daphne Kant, vierdejaarsstudent Social Work en deelnemer aan de activiteit.

Hans gaf aan het fijn te vinden wanneer hulpverleners hem op zijn plek zetten. Of soms even stiltes laten vallen tijdens gesprekken. ‘’Een ander heeft weer een andere behoefte en als hulpverlener moet je dit blijven aftasten. Hans liet mij zien dat het niet erg is om te vragen naar die behoefte. De meeste cliënten zijn immers prima in staat dit zelf aan te geven’’, vertelt Daphne.

Volgens Daphne bieden lezingen met ervaringsdeskundigen in haar vak als sociaal werker een heel nuttig perspectief. ‘’Mijzelf inleven in de ander heb ik weer een stukje meer geleerd door deze bijeenkomst.’’

‘Dat toont lef’

Aniek, stagiaire van de verslavingsreclassering, vond het een geslaagde activiteit ondanks dat het online was. ‘’Er werden goede vragen gesteld. Daar hebben de studenten, als toekomstig professional, echt wat aan gehad’’, vertelt ze. ‘’Daarnaast heeft Hans erg duidelijk en direct gereageerd op vragen die gesteld werden door verschillende studenten en docenten. Terwijl hij van tevoren niet wist wat voor soort groep hij voor zich zou krijgen’’, zegt de derdejaarsstudent.

‘’Ga er maar eens zitten, jouw heftige verhaal vertellen achter een beeldscherm waarop je allemaal onbekende hoofden ziet. Dat vraagt lef’’, vertelt Daphne. ‘’Hans heeft het super gedaan tijdens de bijeenkomst. Zijn kwetsbare verhaal liet iedereen in stilte luisteren. Ook in een volle collegezaal zou je een speld kunnen horen vallen.’’