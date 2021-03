Minister: in voorjaar naar de campus dankzij sneltests

Bron: Gonzalo19 via Pixabay

Demissionair minister Van Engelshoven verwacht dat een deel van de studenten dankzij de inzet van coronasneltests dit voorjaar weer veilig naar de campus kan. Volgens dagblad Trouw heeft de overheid miljoenen van dat soort tests klaarliggen.

Maar liefst 26 miljoen coronasneltests zou het ministerie van Volksgezondheid op voorraad hebben. Een pakhuis vol, schrijft Trouw. En er komen wekelijks miljoenen tests bij.

Want de tests worden veel sneller ingekocht dan gebruikt. Het oorspronkelijke idee was om mensen zonder klachten op grote schaal preventief te gaan testen. Maar dat komt nog maar mondjesmaat van de grond.

Waarom worden al die tests dan niet gebruikt om het onderwijs sneller te heropenen, willen vakbonden weten. CNV Onderwijs voelt zich door het kabinet aan het lijntje gehouden. “We moeten testen om het onderwijs veilig te houden”, reageert de vakbond in Trouw. “Als sneltests voorhanden zijn, is het helemaal ongelooflijk dat het niet gebeurt.”

Veilig

Minister Van Engelshoven ziet kansen, maar wil nog niet te veel op de zaken vooruitlopen. Ze verwacht dat door het gebruik van sneltests alle universiteiten en hogescholen dit voorjaar weer (deels) kunnen openen. “We willen dat zo snel mogelijk, zolang het veilig en verantwoord kan”, zegt ze tegen het ANP.

Haar woordvoerder laat aan NRC weten dat de sneltests niet grootschalig kunnen worden ingezet zolang zelfafname nog niet is toegestaan. De tests moeten nu onder begeleiding van een medische professional worden afgenomen.

Pilots

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid sprak vorige maand nog in de Tweede Kamer over de acht grote pilots met sneltesten en zelftesten die op dit moment al lopen in het onderwijs. Door van tevoren (en dus ook zonder klachten) te testen, zouden leerlingen en studenten weer relatief veilig naar de les kunnen.

De Jonge zou willen dat iedereen een sneltest “naast de tandenborstel” had staan, zei hij in de Tweede Kamer. Maar daarvoor moeten eerst nog allerlei juridische kwesties worden opgelost.

Volgens voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen staan hogescholen klaar om de pilots met sneltesten op te schalen. De resultaten van de lopende pilots zullen in mei bekend worden gemaakt.

Vandaag komt het OMT weer bijeen om te praten over de coronamaatregelen. Universiteitenvereniging VSNU roept op twitter op om het hoger onderwijs niet te vergeten en fysiek onderwijs weer zo spoedig mogelijk toe te staan.