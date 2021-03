Ongewenst gedrag? Praat erover met een vertrouwenspersoon

Foto ter illustratie: Alex Green via Pexels

Heb je als student te maken (gehad) met ongewenst gedrag, dan kun je daarover praten met een vertrouwenspersoon. Voor studenten zijn dat vier studentendecanen. Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn strikt vertrouwelijk. “Er gebeurt niks met een melding zonder toestemming van de student.”

“We willen laagdrempelig zijn”, vertelt Amber Titulaer, vertrouwenspersoon en studentendecaan. “Kom naar ons toe als je te maken hebt met ongewenst gedrag. Avans wil dat het studieklimaat binnen de hogeschool zo veilig mogelijk is, maar je kunt niet voorkomen dat er weleens wat gebeurt.”

Wat valt onder ongewenst gedrag? Discriminatie, kwetsende of grove opmerkingen, ongewenste aanrakingen, machtsmisbruik, seksuele intimidatie, agressie en verbaal geweld. “Er zijn geen harde criteria”, benadrukt Titulaer. “Als jij vindt dat het ongewenst is, dan is dat zo.”

Toestemming

“Ongewenst gedrag vraagt om snel handelen, als vertrouwenspersonen moeten we horen wat er aan de hand is”, zegt Titulaer. Een student kan dan ook meestal snel terecht bij een van de vertrouwenspersonen. In overleg met de student bespreken ze wat er met de melding gedaan wordt. “We bekijken alle opties en maken dan een afweging. Maar er gebeurt niks met een melding zonder toestemming van de student.”

Soms is een luisterend oor genoeg, weet Titulaer. Belangrijk is dat studenten weten dat ze het niet alleen hoeven te doen, dat ze een voorval niet hoeven weg te stoppen. Meer informatie en de link om een afspraak te maken vind je hier.