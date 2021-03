Stemmen kan je volgende week ook op deze twee Avanslocaties

Weet jij al op wie je gaat stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? Dan kan je volgende week woensdag in het Grand Café bij Avans aan de Hogeschoollaan en bij Avans op de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg je stem uitbrengen.

Beide stemlocaties zijn van 07:30 tot 21:00 uur geopend. Als je gaat stemmen, vergeet dan niet je stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Met je stempas kun je bij elk stemlokaal in je gemeente stemmen. Het is dus niet mogelijk om als inwoner van Den Bosch zomaar naar Avans in Breda te gaan om je stem uit te brengen. Wil je dit wel, dan heb je een kiezerspas nodig. Deze kun je voor vrijdag 12 maart 17:00 uur aanvragen bij je gemeente.

Punt vindt het leuk om te zien vanaf waar jij gaat stemmen. Post dus vooral een foto op sociale media, tag @puntavans en gebruik de hashtag #puntstemt!