Student Jarno snuffelde aan de politiek tijdens middelbare schooltijd, nu is hij burgerraadslid bij het CDA

Jarno Cox is burgerraadslid bij het CDA

Op de middelbare school volgde student Jarno Cox een nieuwe richting waarin hij stage mocht lopen bij een politieke partij. In de gemeente Horst aan de Maas, waar hij ook woont, snuffelde hij aan het politieke leven bij het CDA. Inmiddels ondersteunt hij als burgerraadslid raadsleden.

“In januari ben ik beëdigd als burgerraadslid”, vertelt Bestuurskundestudent Jarno Cox via Teams. “Nadat ik stage liep bij het lokale CDA hier in Horst, ben ik aan deze partij gemeentelijk mijn hart verloren. Vanaf de eerste dag van mijn stage ben ik hartelijk ontvangen en ben ik als het ware blijven plakken.” Tijdens zijn meeloopstage keek hij mee met een wethouder, bij de Provinciale Staten en liep hij mee met een Europarlementariër.

Geen vertrouwen in de overheid

Op dit moment kijkt Jarno vooral mee met andere burgerraadsleden. “Ik word bijgepraat over hoe alles werkt en doe voorbereidend werk voor vergaderingen en themabijeenkomsten”, vertelt hij. “Stel ik word gemeenteraadslid, dan ga ik mij inzetten voor jongeren. Zij hebben het momenteel zwaar door de coronacrisis en ik wil ervoor zorgen dat zij niet het vertrouwen in de overheid verliezen.”

Zelf is hij dat vertrouwen niet verloren, hoewel hij sommige dingen anders zou aanpakken. “De versoepelingen die het kabinet nu doorvoert, daar heb ik zo mijn twijfels over. Aangezien de besmettingen nog niet ver genoeg dalen, zou ik de coronamaatregelen niet versoepelen.”

Politieke ambitie

De tweedejaarsstudent weet nog niet zeker of hij de politiek op gemeentelijk niveau interessant genoeg vindt. “Persoonlijke vind ik grotere onderwerpen zoals het klimaat interessanter dan een bestemmingsplan. Daarom wil ik na mijn opleiding Bestuurskunde nog een master aan de universiteit gaan doen. Het liefst iets met internationale betrekkingen”, vertelt de ambitieuze Jarno. “Ik heb de politieke ambitie om ooit in de Tweede Kamer terecht te komen. Daarom ben ik nu bezig met het vinden van een stage daar.”

Voor alle studenten die in aanloop naar de verkiezingen het idee hebben geen passende partij te kunnen vinden, heeft de student geruststellende woorden. “Natuurlijk is het lastig om een partij te vinden die bij je past. Maar ik kan je vertellen dat er geen een partij is die 100% aansluit op jouw gedachten.”

Progressiever

Wat hem betreft mag het landelijke CDA wat progressiever zijn. “Vooral op Europees gebied vind ik dat ze wat meer mogen versterken”, legt Jarno uit. “Een partij is een richtlijn voor grote groepen. Zoek er daarom eentje die het dichtst bij je eigen standpunten staat”, tipt hij.