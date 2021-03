Studeren in coronatijd: over de avondklok, stage lopen en de mooiste tijd van je leven, of toch niet?

Norah van de Schraaf

Ze worden ook wel de ‘genaaide generatie’ genoemd; jongeren die dit jaar met een studie zijn begonnen. De afsluiting van hun middelbareschooltijd was niet zoals ze hoopten en corona boorde ook nog de examenreis en het gala door hun neus. Nu zijn ze gestart met een studie zonder bruisende introductietijd en met online colleges.

Norah van de Schraaf, Pabo in Breda

Leuk vindt ze haar studie aan de Pabo nog steeds, vertelt Norah. En de rekentoets die ze in december móest halen, heeft ze gehaald. Maar corona maakt het er allemaal niet fijner op. Zo zag ze pas een stageweek niet doorgaan omdat haar stageschool het niet aandurfde stagiaires op locatie te laten werken. ”Ze waren bang dat we naar feestjes gingen en zo corona zouden meenemen”, vertelt Norah. ”In de media hoor je dat ook de hele tijd. Maar ik ga helemaal niet naar feestjes, ik houd me aan de regels. Ik weet hoe belangrijk mijn stage is, dat laat ik niet verpesten door naar een feestje te gaan.”

Aan tafel blijven zitten

Gelukkig mag ze deze week wel stage lopen op een school in groep 3. Daar kijkt ze naar uit, al stresst ze wel een beetje. De opdrachten die ze niet kon uitvoeren doordat haar vorige stage niet doorging, moet ze nu óók gaan uitvoeren. ”En de leerlingen moeten de hele dag aan hun tafel blijven zitten. Dat maakt het veel moeilijker.”

Verkiezingen

Volgende week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Norah wordt pas in juli 18 jaar en mag dus nog niet stemmen. Toch volgt ze het nieuws wel. ”Ik let goed op wat er door welke partijen wordt gezegd. Ook zie ik op Instagram weleens wat voorbijkomen, en ik volg ‘Zondag met Lubach’. Hij legt onderwerpen duidelijk uit en is grappig, al geeft hij de laatste tijd wel veel zijn eigen mening”, merkt Norah op. ”Maar het is niet zo dat ik alles volg. Als ik straks 18 jaar word, is het stemmen ook niet het eerste waar ik naar uitkijk. Ik ben dan vooral blij dat ik mag autorijden, alcohol kan kopen en naar de kroeg mag. Mijn id-kaart aan de deur laten zien, daar heb ik zin in haha!”

Rinske Meerenga, International Business in Den Bosch

De vorige keer dat Punt met student Rinske sprak bereidde ze zich voor op het lesblok onderhandelen. “Dat was echt hartstikke leuk”, blikt ze terug. “Het was een ander blok dan ik gewend was, omdat we niet zoveel hoefden te schrijven en onderzoeken. We gingen veel met elkaar in gesprek en hoe je het best kunt onderhandelen.”

Momenteel houdt de student zich beter met het analyseren van data, maar over een maand staat haar eerste stage voor de deur. “Ik ga stage lopen bij een bedrijf dat kook-, keuken- en huishoudelijke artikelen verkoopt dat gevestigd zit in mijn woonplaats Tiel. Fijn, want dan kan er ik makkelijk met de scooter heen.” Rinske gaat zich tijdens die periode bezighouden met de verkoop van draagbare pizza-ovens.

Van de avondklok heeft Rinske naar eigen zeggen niet veel last. “Het enige nadeel is dat de ijssalon waar ik werk een uur eerder sluit. Om 20:00 uur ruimen we alles in een rap tempo op, zodat we op tijd binnen zijn voor de avondklok.”

Jesse Vermeulen, HBO-Rechten in Den Bosch

Online lessen? Daar draait student Jesse zijn hand niet voor om. “Dat gaat goed hoor”, vertelt hij aan de telefoon. “Ik volg nu straf- en bestuursrecht. Interessante vakken, maar ik denk niet dat ik later in dat vakgebied wil werken. Het lijkt me leuker om voor een adviesbureau of gemeente aan de slag te gaan.”

Maar de binding met studenten? “Dat is allemaal wat lastiger in coronatijd”, vindt hij. “Ik mis het sociale contact wel. Even naar het café zit er nu helaas ook niet in. Gelukkig gaat de samenwerking met medestudenten goed.”

Voor Jesse zit er nog geen stage aan te komen, dat hoeft hij pas in het derde jaar te doen. Wél mag hij volgende week voor de eerste keer stemmen. “De politiek interesseert me. Sinds vorig jaar ben ik zelfs lid van een politieke partij. Ik merk dat het bij veel studenten helaas niet zo leeft, dat begrijp ik niet zo goed.”

Twan van Heumen, International Business in Den Bosch

Twan van Heumen

”Ik hoor altijd dat je studentenleven de mooiste tijd van je leven is. Op dit moment is dat helaas niet zo”, vertelt Twan licht beteuterd. ”Door alle online lessen voelt het niet echt alsof ik studeer. Dat doe ik natuurlijk wel, maar doordat alles eromheen niet kan en mag voelt dat zo. En dat is jammer.”

Data analyseren

Toch blijft de eerstejaarstudent positief. Zijn projecten haalt hij, al is hij nu naar eigen zeggen bezig met het moeilijkste project van het jaar: Identification. Daarbij moet hij data van een bedrijf analyseren en aan de hand van de resultaten een conclusie met aanbevelingen schrijven.

”Dat ligt me niet zo. We werken veel met Excel en daar heb ik weinig ervaring mee. Ik ben meer van de projectontwikkeling en het sluiten van deals”, vertelt Twan, die hierna 8 weken stage gaat lopen. Hij is nog op zoek naar een bedrijf. ”Het liefst bij een bedrijf waar ik aan marketing of sales kan werken. Daar heb ik heel veel zin in.”

Kleine dingen

Twan kijkt reikhalzend uit naar het moment van versoepelingen. ”Ik mis gewoon de kleine dingen. Ik hoef niet gelijk een lange vakantie naar het buitenland te maken. Naar eend drankje doen met vrienden, kijk ik uit. Als dat straks weer mag, genieten we daar veel meer van”, denkt Twan, die wel weer mag beginnen met rijlessen. ”Dat is leuk. Ik heb het lang niet mogen doen en inmiddels voelt het ook gewoon als een uitje!”

Ook Twan is pas 17 en mag nog niet stemmen. Wel vulde hij een stemwijzer in en volgt hij nieuws omtrent de verkiezingen. ”Ik vind het interessant, maar ben er niet heel veel mee bezig. Dat is bij de volgende verkiezingen wel anders. Dan ga ik me er echt in verdiepen. Als je mag stemmen, moet je dat ook doen. Dat vind ik heel belangrijk.”

Ken jij een bedrijf waar Twan acht weken kan stage lopen? Mail dan naar t.vanheumen@student.avans.nl

Punt volgt het hele jaar een groepje eerstejaarsstudenten bij Avans. De vorige aflevering lees je hier.