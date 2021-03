Studieschuld: studenten de straat op tegen leenstelsel

In aanloop naar de verkiezingen demonstreren jongeren in zes steden tegen het leenstelsel en hoge studiekosten. Gisteren was de aftrap in Groningen.

Zo’n 150 studenten kwamen samen op de Grote Markt in Groningen. Ze zwaaiden met vlaggen en hielden bordjes met slogans omhoog. Het protest moest coronaproof verlopen: er lagen hoepels op de grond, zodat iedereen genoeg afstand van elkaar kon houden.

De demonstranten willen dat jongeren ‘schuldenvrij’ kunnen studeren. Bovendien eisen ze compensatie voor studenten die de afgelopen jaren de basisbeurs zijn misgelopen.

Vandaag is er een demonstratie in Nijmegen, vrijdag zijn Zwolle en Utrecht aan de beurt en zaterdag volgt Amsterdam. Maandag 15 maart is het afsluitende protest in Wageningen.

De reeks demonstraties maakt deel uit van de campagne #NietMijnSchuld van de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United.