Terrassen open, maar de tap blijft dicht!

Het terras op het Piusplein in Tilburg (Foto: Gijs Franken).

De kans is groot dat jij tijdens de middagwandeling in jouw studentenstad opeens de terrassen opgesteld zag staan. Hoe gezellig het er ook uitziet, is het een landelijke protestactie tegen de coronamaatregelen.

Op de meeste plaatsen is enkel het terras opgebouwd en is het niet de bedoeling dat er mensen plaatsnemen. Die terrassen zijn dan ook afgezet met lint of er zitten poppen op de stoelen. In Tilburg gaat het vooral op die manier, zoals te zien op de foto hieronder.

Café Philip

Ook Café Philip heeft een ‘protestterras’ opgesteld. Het is een van de grootste uitgaansgelegenheden van Tilburg waar ze afgelopen zomer speciaal een terras hebben aangelegd om in ‘coronatijd’ open te kunnen zijn. “We zien met lede ogen aan dat de parken, pleinen en stranden volstromen met mensen die geen afstand houden en in de zon genieten van hun meegenomen supermarktbier”, zegt bedrijfsleider Frank van Dongen. “Wij zijn van mening dat de horeca dan juist beter de terrassen kan openen zodat er veilig en coronaproof kan worden genoten van het lekkere weer en een drankje kan worden gedaan.”

Het protestterras van Café Philip

De bedrijfsleider vindt het belangrijk om van je te laten blijven horen om zo het probleem onder de aandacht te blijven brengen. Daarnaast hoopt hij dat het bijdraagt aan de situatie en dat het gesprek ‘horeca veilig en verantwoord openen’ nog meer op gang komt.

Wél drankjes in Breda

In Breda ging het vanmiddag anders. Daar gooide uitbater Johan de Vos niet alleen het terras open, maar konden ook daadwerkelijk drankjes besteld worden. Volgens Omroep Brabant moest het terras na een half uur weer sluiten op verzoek van de gemeente. De omroep meldt dat het café geen boete krijgt omdat de gemeente het ziet als een protestactie en manifestatie.