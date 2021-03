Avansstudent Thomas valt op mannen, toch is hij actief voor partij die tegen het homohuwelijk is

Foto via: Anne Sophie van der Linden

Thomas Vink is fractieondersteuner voor de SGP in Waalwijk. Die partij is tegen het homohuwelijk. Dat maakt het des te opvallender dat de tweedejaarsstudent Bestuurskunde er actief is: zelf valt hij namelijk op mannen. ”Soms bevind ik me in een tweestrijd.”

Spannend vindt hij het wel om zijn verhaal te doen, geeft Thomas toe. Het is pas de eerste keer dat hij dat op deze manier doet. Toch doet hij het, omdat de Avansstudent sterk het gevoel heeft dat het moet.

De SGP is een conservatieve partij. Zo is de partij tegen abortus en euthanasie. Ook is de partij tegen het homohuwelijk. Wanneer Thomas de vraag krijgt hoe het voor hem is om als student voor zo’n partij actief te zijn, moet hij lachen. Hij valt zelf namelijk op mannen, vertelt hij. ”Mijn situatie komt niet vaak voor. Ik kan me dus goed voorstellen hoe mensen die op hetzelfde geslacht vallen zich voelen en waar ze mee zitten. Als er dan een partij is die dingen roept die tegen hun vrijheden ingaat, kan ik me ook voorstellen dat zij zich gekrenkt voelen. Ik kan het verhaal van twee kanten bekijken.”

‘Relatie is niet voor twee mannen of vrouwen’

De tweedejaarsstudent in Den Bosch vindt de situatie voor zichzelf niet per se lastig. Dat komt door zijn Christelijke geloof. ”Ik geloof in mijn God, wat in de Bijbel staat, is waar. In de Bijbel staat dat het huwelijk voor een man en vrouw is en dat je op die manier kinderen krijgt. Daar haal ik uit dat een relatie niet voor twee mannen of vrouwen is”, zegt Thomas, die niet openstaat voor een relatie en zich daar ook niet mee bezighoudt. ”Het kan soms wel lastig zijn dat ik op die manier mijn leven door moet. Maar ik heb mijn geloof en de Bijbel. Die vertellen mij dat God het zo bedoelt.”

Houvast

”Soms bevind ik me in een tweestrijd. Maar voor mezelf voelt het op dit moment goed. Ik zit goed in mijn vel. Ik kan voor mezelf benoemen waarom ik dit doe. Dat heeft even geduurd. Het geloof geeft me houvast. Maar ik kan niet in de toekomst kijken en ik weet niet waar ik over 20 jaar ben. Misschien denk ik er dan anders over.”

Kritiek

Wanneer Thomas met anderen in gesprek gaat over zijn partij en geaardheid, vindt hij het lastiger. ”Dat kan zwaar zijn. In het verleden deelde ik mijn situatie weleens met anderen. Dan kreeg ik veel kritiek. ‘Hoe kun je dat nou voor jezelf verantwoorden?’, zeiden ze dan. En dat zeggen ze nu nog”, aldus de Avansstudent, die gemiddeld zo’n twintig berichten per week op Instagram krijgt. Van abortusvoorstanders of van mensen uit de lhbti+-gemeenschap. En dat zijn niet de meest gezellige berichten. ”Ik heb respect voor mensen die er anders over denken. Maar dat respect ontbreekt vaak bij de mensen die mij berichten. Dat vind ik jammer.”

Zondagse openstelling

De student Bestuurskunde is ondanks de nare berichten niet minder enthousiast over zijn werk, waar hij maar wat graag over praat. In april 2019 werd hij namens de SGP beëdigd in de Waalwijkse gemeenteraad. Toen was hij al even op de achtergrond werkzaam voor de partij. Lang twijfelde Thomas tussen de SGP en ChristenUnie. ”Dat het een Christelijke partij zou worden stond wel vast. De Christelijke normen en waarden vind ik heel belangrijk. Toen ik eens een vergadering in de raad bezocht, raakte ik aan de praat met de fractieleider van de SGP. Hij wist me over te halen”, vertelt Thomas. ”Over thema’s als de zondagse openstelling, het gezinsleven en pro-life zaten we op een lijn.”

Thomas bij zijn beëdiging in de Waalwijkse gemeenteraad

Divers

Thomas is fractieondersteuner. Dat houdt in dat hij de huidige raadsleden van zijn partij ondersteunt tijdens vergaderingen. Hij zoekt documenten voor ze op die ze zelf niet paraat hebben. Daarnaast schrijf hij opiniestukken en heeft hij contact met wethouders. ”Het is echt heel leuk, divers werk. Al maakt dat diverse het soms ook lastig”, vertelt Thomas. ”Omdat ik zo snel enthousiast word, zeg ik overal ‘ja’ op. Ik moet soms ook nee zeggen. Mijn studie gaat immers voor en die vind ik ook heel erg leuk.”

Jongeren

Studiegenoten van Thomas die ook in de politiek actief zijn, geven aan later graag naar Den Haag te willen. Dat hoeft van de Avansstudent niet zo. Hij zit prima op zijn plek in de lokale politiek en dat ziet hij niet veranderen. ”In de gemeenteraad kan ik écht iets betekenen voor de mensen. Het is cliché, maar wel het klopt wel. Ik spreek een hoop mensen, ook jongeren. Zij hebben vaak het gevoel dat hun mening niet wordt gehoord. Ik kan hun verhaal uitdragen naar de raad. Hoe gaaf is dat om te mogen doen?”

Ambities om binnen Waalwijk door te groeien heeft Thomas wel. ”Het lijkt me leuk om fractievoorzitter of wethouder worden. Of misschien zelfs burgermeester! Maar eerst maar eens genoeg stemmen krijgen om volgend jaar de gemeenteraad in te kunnen. Dat is de eerste stap.”