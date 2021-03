Volgens Nuffic hebben internationale studenten het zwaar, met die van Avans gaat het best oké

Internationale studenten in Nederland hebben het tijdens deze lockdown zwaar. Dat bleek vorige week uit een enquête van Nuffic. Hoe gaat het met de internationale studenten bij Avans? Punt sprak er een aantal.

Nuno Sousa e Silva Gomes, Portugal

“Om eerlijk te zijn gaat het niet zo goed met me sinds de lockdown”, vertelt tweedejaarsstudent International Business in Den Bosch Nuno Sousa e Silva Gomes openhartig. “Ik heb al jaren last van een angststoornis. Voor de lockdown was die onder controle, nu niet. Door het vele thuiszitten heb ik niets meer om mijn gedachten te kunnen verzetten. Ik ga van online les naar mijn werk en weer naar mijn les. Het blijft zich maar herhalen en dat heeft een grote impact op me.”

Nuno

Mindere cijfers

De student komt uit Portugal en woont nu zes jaar in Nederland. Hij is al tijden niet meer op Avans geweest. Hij haalde tot nu toe wel al zijn studiepunten. “Maar mijn cijfers worden minder en minder. Ik vind het echt heel moeilijk.”

Studentendecaan

Nuno heeft regelmatig contact met een studentendecaan van Avans. Die helpt hem zijn tijd goed in te delen. “Maar ook voor hen is het lastig. Al het contact gaat online en dan kun je elkaar niet aankijken. Terwijl dat juist fijn is. Maar ze doen wat ze kunnen”, vertelt Nuno. Hij is blij dat hij een fijn studiegroepje heeft. “Ook buiten schooltijd vragen ze soms hoe het gaat.”

Sportschool

Toch halen appjes het niet bij doen wat hij het liefste doet: reizen, voetballen en naar de sportschool gaan. “Daardoor kom ik een hoop aan, wat ook weer invloed heeft op hoe ik me voel. Ik wandel nu veel, kijk samen met mijn vriendin een film of speel Fifa en Call of Duty. De opties zijn beperkt, veel meer kan niet.”

De Avansstudent kan niet wachten tot de lockdown voorbij is. “Het eerste wat ik dan doe is een reis naar Portugal boeken. Ik heb mijn familie en vrienden al bijna twee jaar niet gezien”, zegt Nuno. Tot slot geeft hij wat advies aan andere – internationale – studenten die mogelijk niet lekker in hun vel zitten. “Praat erover. Het is geen schande om hulp te zoeken. Je bent niet zwak. Het helpt echt.”

Hussel Zhu, China

Hussel volgt de master Visual Arts and Post-Contemporary Practice bij St. Joost School of Art & Design. Hij woont al ruim een jaar in Den Bosch. “Met mij gaat het goed. Er is eigenlijk weinig verschil met een paar maanden geleden”, vertelt hij. “Ik ben er inmiddels wel aan gewend geraakt.”

Toekomst

In plaats van leuke dingen doen met vrienden, werkt Hussel aan zijn toekomst. Daar maakt hij zich namelijk wel zorgen over. “Voor kunstenaars is er nu een hoop onduidelijkheid. Er is weinig werk. Daarom werk ik aan mijn cv, portfolio en artist statement (tekst waarin een kunstenaar zichzelf omschrijft, red). Zo hoop ik na corona een mooie toekomst tegemoet te gaan.”

Hussel

“In China is er een gezegde dat ‘Doe je best, en laat de rest over aan de wil van God’ betekent. Dat doe ik, dus ik denk dat het uiteindelijk wel goedkomt.”

Caitlin Andrade, Zuid-Afrika

In juni 2018 verhuisde Caitlin naar Nederland en in september 2019 startte ze met de opleiding International Business. “Mijn ervaring is dat Avans haar best doet om internationale studenten bij te staan. Ik ontvang regelmatig mailtjes, ook in de vakantie. Daarnaast heb ik ook weleens een kaartje in de brievenbus ontvangen.”

“Het volgen van online lessen vond ik behoorlijk wennen”, vertelt de tweedejaarsstudent. “Ik vind de fysieke interactie en gezelligheid in de klas fijn. Inmiddels ben ik eraan gewend, maar ik hoop snel weer naar Avans te kunnen voor colleges.”

Caitlin

Soms ervaart de student uit Zuid-Afrika stress over studeren in coronatijd. Met name het verdelen van haar tijd tussen haar fulltime baan en studie en de discipline om naar die planning te leven is af en toe lastig. “Als ik in de knoei kom, luister ik naar mijn favoriete muziek of lees ik motiverende teksten. Én iedere dag wakker worden met een goed humeur helpt bij mij ook.”

De enquête van Nuffic heeft Caitlin niet ingevuld, maar de enquête die Avans aan het einde van het blok stuurde wél. “Met die resultaten heeft de hogeschool de kans om zich te verbeteren.”

Sofia Rosenaur, Spanje

Tweedejaarsstudent Sofia Rosenaur is, ondanks de pandemie, blij dat ze in Nederland bij Avans studeert. “Ondanks de hele situatie rondom het coronavirus, heb ik vrienden gemaakt en een leuk sociaal leven. Als ik een slechte dag heb, praat ik erover met vrienden en soms is daar ruimte voor tijdens de les.”

De student International Business maakt zich weleens zorgen om haar studie. “Studeren vind ik soms lastig. Dat heb ik ook aan mijn studiegenoten verteld. Van hen krijg ik veel begrip”, vertelt Sofia. “Ook heb ik contact gezocht met een studentendecaan, die mij verteld heeft over de verschillende faciliteiten die Avans biedt en waar ik recht op heb. Ik had graag gewild dat ik dit eerder wist.”

Sofia stelt eigen deadlines zodat het studiewerk voor haar overzichtelijker wordt en heeft voor haarzelf een dagroutine. “Ook probeer ik tussen de colleges door genoeg te bewegen. Ik doe thuis een workout, speel Just Dance, ga even wandelen of klets met vrienden.”