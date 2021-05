AAAd Impact Days: fysiek, leerzaam én multidisciplinair

Het winnende groepje. Vlnr Sam, Merlijn, Boris, Floris. Fotograaf Angeline Swinkels

Hoe verminder je eenzaamheid onder jongeren? Daar hielden 70 studenten Associate degree (Ad) Finance en Ad Ondernemen zich de afgelopen dagen mee bezig tijdens de AAAd Impact Days. Studenten Boris Eijck, Floris van der Hart, Sam van Geffen en Merlijn Broos denken het antwoord te weten: ze bedachten een stichting die modules persoonlijkheidscursussen voor jongeren organiseert. Ze wonnen de eerste prijs, die woensdagmiddag in de Bossche Verkadefabriek werd uitgereikt.

“Dat we zouden winnen zagen we ergens wel aankomen omdat we overtuigd zijn van ons concept”, vertelt Floris van der Hart, Ad-student Ondernemen. Na de bekendmaking staat team ‘Sixteen’ er daarom kalmpjes bij. De winnende studenten kregen een cheque van de Verkadefabriek en een Avanscertificaat voor uitmuntend resultaat.

De vier groepsgenoten bedachten een stichting die modules voor middelbare scholieren onder de zestien aanbiedt. Daarin kunnen zij aan de slag met (online) cursussen en challenges op het gebied van zelfverzekerdheid en persoonlijke ontwikkeling. Ook wordt de voortgang bijgehouden. Volgens de Avansstudenten kan zo de eenzaamheid op lange termijn verminderd worden. “Andere studenten ging voor een app of platform, wij bedachten een concept dat te vinden is op sites van middelbare scholen. Daardoor is drempel om jezelf aan te melden veel lager.”

Een jury, bestaande uit medewerkers van het Ministerie voor Volksgezondheid, Rabobank, Young Impact en Avans, roemde de winnende groep om het bedenken van een duurzaam concept dat een structurele oplossing biedt om eenzaamheid onder jongeren te verminderen, en niet iets eenmaligs aanbiedt.

Dezelfde problemen

“Dat was ook echt ons idee, we wilden iets voor de lange termijn neerzetten”, vertelt Ad-student Ondernemen Boris Eijk, die het project net als zijn groepsgenoten erg leuk vond. Dat hij aan een opdracht met als thema eenzaamheid moest werken, vond hij ondanks zijn studie-achtergrond eigenlijk helemaal niet zo vreemd. “Bij het opzetten van een stichting die aan het verminderen van eenzaamheid werkt, komen dezelfde aspecten kijken als bij het opzetten van een onderneming. Onze kennis daarvan konden we goed gebruiken”, vertelt Boris.



Vonden elkaar in wat we niet zelf konden

Ook het multidisciplinaire karakter van de opdracht beviel goed. “De groepsgenoten die Finance studeren, zagen bijvoorbeeld snel waarin en hoe we moesten investeren. Het was heel fijn om zo samen te werken. Er zitten grote verschillen in de opleidingen, maar we vonden elkaar in wat we zelf niet konden. Die combi was erg goed”, legt Boris uit.



Stimuleerde

Het was voor de tachtig eerstejaars de eerste keer sinds hun tijd bij Avans dat er een fysiek project op de agenda stond. En dat beviel ze meer dan goed, vertellen de groepsgenoten. “Omdat we drie dagen samen op locatie aan het werk waren, konden we elkaar snel dingen vragen”, zegt Sam van Geffen. “Dat was heel leuk en het stimuleerde ook iets moois te bedenken. Het volgen van een fysieke workshop of lezing lukt beter dan wanneer dat online gebeurt. Dan hadden we ons nooit zo goed kunnen inzetten. Hopelijk kunnen we snel weer zoiets doen!”

Goede vibe

Ook Isabelle Schoenmakers, medeorganisator en docent Ad Ondernemen, was enthousiast over de eerste editie van het project. “Het was een uitdaging om het fysiek te organiseren, maar het ging heel goed en was erg leuk”, blikt ze terug. “Er was een goede vibe tussen de studenten, die elkaar voor het eerst dit jaar met z’n allen fysiek zagen. De verbinding tussen de twee opleidingen was goed zichtbaar. Dat smaakt naar meer.”

Het driedaagse AAAd Impact Days voor eerstejaarss startte maandag met een kick-off in de Verkadefabriek. Daarna volgden meer fysieke workshops bij Avans, op anderhalve meter afstand, lezingen en trainingen. De Impact Days werden afgesloten met een prijsuitreiking in de Verkadefabriek. De hoofdprijs ging naar het groepje met het concept dat de grootste impact had, de tweede naar het groepje dat het meest uitvoerbare concept presenteerde en die de theorie uit de workshops het best verwerkte.