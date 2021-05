AGZ is trots op haar studenten en laat dat weten tijdens Dag van de Verpleging

Bron: Academie voor Gezondheidszorg. Het kaartje dat AGZ naar haar studenten stuurde.

Studenten die studeren aan de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) krijgen vandaag bezoek van de digitale postduif. De academie zet op de Dag van de Verpleging haar studenten in het zonnetje.

Medewerkers van de academie hebben een digitale kaart verzonden aan hun studenten. Ze grijpen deze dag aan om extra te benadrukken dat ze trots zijn op hun studenten. “De studenten zetten zich iedere dag in voor de gezondheid van anderen en durven te kiezen voor een mooi, maar ook zwaar beroep”, laat de academie weten. “Daar zijn we trots op. Hoe belangrijk verpleegkundigen zijn, hebben we de afgelopen periode wel gezien.”

Alle oud-studenten die zijn aangesloten bij het alumni-netwerk krijgen ook een kaartje, met een bericht via de LinkedIngroep.