Al 437 dagen plaatst Avansdocent Marcel elke dag een ‘coronasong’ op Instagram en Spotify

Marcel Kesselring (links) met vrienden bij festival Pinkpop

Avansdocent Marcel Kesselring houdt al 437 dagen een ‘Coronamorningsong’-afspeellijst bij op Spotify en social media. De muziekfanaat staat zo elke dag stil bij een actuele gebeurtenis of iets persoonlijks. Zelfs Radio 2-dj Leo Blokhuis, bekend van de Top 2000 a gogo, complimenteerde hem om zijn lijst. ”Daarna abonneerden mensen die ik niet kende zich op de lijst, dat was heel leuk.’’

Het plaatsen van een nummer in zijn Coronamorningsong-afspeellijst, is zo ongeveer het eerste wat Kesselring elke ochtend doet. 437 dagen geleden deed hij dat voor het eerst, net toen Nederland kennismaakte met het virus. ‘’Het leek me leuk om gewoon wat nummers op een rijtje te zetten die lieten zien hoe het gevoel en de stemming in het land en bij mij was. De eerste was Niemand in de Stad van De Dijk. Die was perfect, het was toen overal heel leeg’’, vertelt de docent van de Academie voor Communicatie en User Experience (ACUE). ‘’Toen ik begon dacht ik nog dat we na een paar weken klaar met corona waren en dus ook met mijn lijstje. Maar dat liep even anders.’’

Actualiteit

Die paar weken werden een paar maanden en inmiddels staat de teller al op bijna anderhalf jaar. Elke ochtend plaatst Kesselring op zijn social mediakanalen een nummer dat in het teken staat van hoop, verdriet, geluk, ‘afhankelijk van de coronasituatie’, of van de actualiteit. Zo postte hij op 4 mei, de dag van de dodenherdenking, The Sound of Silence. En toen er in februari een pak sneeuw lag, Snow van The Red Hot Chili Peppers. Toen de terrassen openden Happy Hour, en toen zijn favoriete ploeg Feyenoord in de strijd om Europees voetbal tegen stadsgenoot Sparta speelde, Waterloo van The Kik. Dit doet hij telkens met een begeleidende tekst.

Persoonlijke nummers

‘’Ik kijk regelmatig op de agenda en pas mijn nummers daarop aan. Op een lijstje dat ik bijhoud, staan een hoop nummers waar ik voor verschillende gelegenheden uit kan kiezen. Meestal bepaal ik de avond ervoor wat ik ga plaatsen, daar denk ik echt goed over na’’, vertelt Kesselring, die ook persoonlijke nummers plaatst, zoals vandaag, op zijn trouwdag. With A Little Help From My Friends was het laatste nummer dat gespeeld werd op zijn trouwfeest.

DAG 437 #coronamorningsong om de dag mee te beginnen 🦠🎶



WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS van The Beatles



Sterke vriendschappen overleven de coronacrisis.



Luister https://t.co/7YUK3ZQKiO#coronavirus #coronasongs #Coronasong #staysafe #goedemorgen — Marcel Kesselring 💡 (@Marathonkeje) May 26, 2021

Niet de beste muziek

Het bijwerken van zijn afspeellijst op Spotify, het dagelijks plaatsen van een bericht op zijn socials en het schrijven van een begeleidende tekst, kost al met al heel wat tijd en moeite. ‘’Maar dat doe ik graag, ik ben altijd bezig met muziek. Ik bezoek concerten, heb lp’s en singles en tig afspeellijsten. Dit is overigens niet de lijst met beste muziek hoor, maar vooral een die een bepaald gevoel moet weergeven. Een lijst die je over een tijdje weer eens opzet en terugbrengt naar ‘die coronatijd’”.

Muziektip van Kesselring: ‘’Een van mijn favoriete bands is rockband The Alarm. Bijna niemand in Nederland kent ze, maar voor mij zijn ze een van de beste bands aller tijden. Ik heb ze een paar gezien, voor het eerst in de jaren 80 in Paradiso. Echt geweldig. Toen U2 nog niet groot was, vergaten zij wereldsterren te worden. Ze waren in die jaren echt beter. Mijn favoriete nummer van The Alarm is Absolutely Reality Dat is echt een aanrader!’’



Leo Blokhuis

Kesselring houdt de lijst vooral voor zichzelf en vrienden bij, maar heeft ook luisteraars die hij niet kent. Toen hij zijn lijst naar Radio 2-dj Leo Blokhuis Kesselring Twitterde, gaf de dj hem een compliment over de muziek in de lijst. ‘’Heel leuk, na zijn reactie abonneerden heel wat mensen zich via Spotify. Daarna kreeg ik reacties van mensen die ik niet ken waarin ze vertelden in de auto naar mijn lijst te luisteren, of tijdens het hardlopen. En dat ze door mij nieuwe muziek leerden kennen. Daar doe ik het niet voor, maar dat maakt het wel gaaf om te doen.’’

Weten wanneer de lijst ten einde komt, weet Kesselring al. Dat is op de 500e dag, eind juli. ‘’Dan zitten we hopelijk aan het eind van corona en zijn de meeste mensen in Nederland gevaccineerd. Dat is het goede moment, dan is het mooi geweest’’, aldus de Rotterdammer, die nog tussen twee nummers twijfelt voor die dag. Al houdt hij nog even geheim welke dat zijn. ‘’Het wordt in ieder geval een symbolisch nummer, uit de jaren ’70 of ’30.’’

