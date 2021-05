Avans Blijft Thuis #7 – Projectleider Margot Diepen

Werk jij al maanden thuis omringd door knuffels op de kinderkamer of studeer je letterlijk tussen de boeken? Voor Avans Hogeschool en Punt, het onafhankelijke journalistieke platform van Avans, is het tijd om bij medewerkers en studenten een kijkje te nemen hoe het thuiswerken ze vergaat.

Punt-verslaggever Thomas Weemaes ging voor de zevende aflevering langs bij projectleider Margot Diepen in Breda. Het vele thuiswerken bevalt haar eigenlijk best wel goed, vertelt ze. Zo heeft ze met een klein groepje collega’s intensief contact, nog meer dan voor corona, en dat bevalt wel. Door het vele thuiswerken kreeg ze wel last van haar onderrug. “Daarom werk ik nu in een kinderstoel, en die zit top. Sinds ik daarop ben gaan zitten, heb ik nergens last meer van!”, vertelt ze.

Elke twee weken verschijnt een nieuwe aflevering van Avans Blijft Thuis. Wil jij jouw thuiswerkplek laten zien? Meld je dan aan door te mailen naar punt@avans.nl