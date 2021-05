Avans Dates: Dit was de date van Gijs en Melissa (VIDEO)

door Sydney Douwes & Thomas Weemaes

De First Date van Gijs en Melissa

Studenten die met elkaar op een blind date gaan, het gebeurde op 29 april tijdens Avans Dates. GreenOffice organiseerde dit evenement zodat studenten de kans krijgen om nieuwe medestudenten te leren kennen. Of het dan om liefde of vriendschap gaat, is aan hun zelf. De studenten die zich opgaven, werden aan iemand gekoppeld waarmee ze vervolgens op wandeldate gingen. Ook kregen ze een lunchbox van Eurest mee, want liefde gaat tenslotte door de maag.