Avanslezing: Joseph zat 5 jaar onterecht vast in Marokko, maar bleef ondanks alles positief

José Donatz

Joseph Oubelkas zat bijna vijf jaar onterecht vast voor drugssmokkel in een Marokkaanse gevangenis. In deze tijd ontvangt hij 400 brieven van zijn moeder. Deze brieven verwerkte hij later in zijn boek 400 brieven van mijn moeder. Over zijn boek en leven vertelde hij donderdagavond tijdens een door Avans georganiseerde online lezing aan 70 studenten.

8000 kilo drugs

De jonge Brabantse IT-ondernemer is in 2004 op zakenreis in Marokko wanneer hij in een groot drama terechtkomt. Gewapende politiemannen stormen het terrein van zijn zakenrelatie op. Wanneer Joseph polshoogte neemt, wordt hem verteld dat er in twee busjes achtduizend kilo drugs is gevonden. Hij wordt aangehouden vanwege drugssmokkel en moet mee naar het politiebureau. Niet wetende dat hij voorlopig niet thuis zal komen, want hij wordt veroordeeld voor tien jaar cel.

Beeldend praten

De lezing vindt plaats via Teams. Het contact wat er normaal met het publiek is, ontbreekt op donderdagavond. Maar daar merk je bij Joseph niets van. Het voelt alsof hij tegen jou praat, alleen tegen jou. Dit doet hij door goed de camera in te kijken en beeldend te praten.

De manier waarop hij zijn verhaal vertelt is heel erg wisselend. Het ene moment is Joseph heel serieus, het andere moment maakt hij een grapje. Zijn verhaal is een combinatie van ironie en de harde werkelijkheid. Tijdens de lezing vult de chat zich met Avansstudenten, die hun respect betuigen tegenover Joseph.

Positiviteit en negativiteit

Tijdens zijn tijd in de Marokkaanse gevangenis blijft Joseph altijd positief, vertelt hij. Ondanks alle heftige dingen die hij er meemaakt. Zo krioelt het om hem heen van de mensen die dealen in drugs en het zelf gebruiken. Ook vechten gevangenen regelmatig met elkaar. Kortom: geen veilige plek om te zijn.

Brieven

Al die jaren is er één iemand die hem op de been houdt: zijn moeder. De bemoedigende woorden die zij schreef in haar brieven gaf hem steun. “Ieder mens trekt zijn sporen door het leven. En deze sporen worden ook telkens weer bedekt door een nieuw laagje dat de ellende laat vergeten of minstens dragelijk maakt”, citeert Joseph uit een van de brieven van zijn moeder tijdens de lezing.

Taalles

Tijdens zijn tijd in de gevangenis maakte Joseph ook mooie dingen mee. Zo leert hij er Spaans en Marokkaans. Op zijn beurt geeft hij andere gevangenen Engelse les, omdat hij iets wil betekenen voor de jongens uit de gevangenis. Mede door alles wat hij om zich heen ziet gebeuren, wil hij hen daar voor behoeden. “Je moet leren kijken naar wat je wel kan, niet naar wat je niet kan. Ik heb er niks aan om te weten wat je niet kan”, aldus Joseph. Hij leert met de situatie om te gaan, hoe zwaar die ook is.

De Marokkaanse overheid vond het verdacht dat hij veel stempels in zijn paspoort had. Die had Joseph zoveel omdat hij van reizen hield en veel voor zijn werk moest reizen. Niet om drugs te smokkelen. Joseph komt door blijk van zijn onschuld vijf jaar eerder vrij dan verwacht.

Wijze lessen

Aan het eind van de lezing gaf Joseph nog wat welgemeend advies voor de 70 studenten die aandachtig luisterden. Iets wat volgens Joseph erg belangrijk is; initiatief nemen. Dat is voor studenten ook een wijze les. Wacht niet te lang af en onderneem stappen. “Het is zeker in deze tijd belangrijk om dat goed op orde te hebben. Heb doelen voor jezelf die je wil bereiken”, aldus Joseph.