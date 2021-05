Avansmedewerker Margreet is signdancer bij het Eurovisie Songfestival

Margreet Joosen is signdancer bij ESF. Bron: AVROTROS

Ze had maar twee weken de tijd om de Songfestivalinzendingen van Polen en Noorwegen uit haar hoofd te kennen en de bijbehorende gebaren te leren. Avansmedewerker Margreet Joosen is signdancer bij het Eurovisie Songfestival (ESF) en zorgt ervoor dat het liedjesfestijn ook voor mensen met een auditieve beperking te volgen is.

“De hele dag liep ik met de teksten in mijn hand en ik luisterde heel vaak naar de liedjes, tijdens het koken bijvoorbeeld”, vertelt Margreet Joosen. Alleen luisteren naar de nummers om ze uit haar hoofd te leren, lukt haar niet omdat Margreet slechthorend is. Ze moet de tekst meelezen. “Er komt dus een hoop bij kijken voor ik zo’n liedje uit mijn hoofd heb geleerd.” Wie denkt dat daarmee de voorbereiding klaar is, heeft het mis. “Daarna vertaal ik de teksten in het Nederlands en zet ik de bijbehorende gebaren op een rij.”

AVROTROS

Twee weken voor de opnames werd Joosen benaderd door de vaste groep signdancers van AVROTROS, met de vraag of ze de inzendingen van Polen en Noorwegen wilde vertolken. “Dat wilde ik maar al te graag. Sterker nog, tijdens de vorige editie meldde ik me al aan, maar toen waren er al genoeg signdancers.” Sinds de editie waarin Duncan Laurence het ESF won, zijn er signdancers, gebarentolken en is er audiodescriptie, die voor een inclusiever songfestival zorgen. “Dat is heel belangrijk voor doven en slechthorenden”, zegt de Avansmedewerker die voor de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst werkt en daarnaast in het bestuur van het Nederlands gebarenkoor zit. Ook houdt ze haar eigen YouTube-kanaal bij.

Margreets eigen YouTube-kanaal

Oefenen, oefenen, oefenen

Na flink oefenen en met alle gebaren in haar hoofd, vertrok Joosen half april naar de studio van AVROTROS in Hilversum. Daar ontmoette ze haar ‘feeder’, een soort dirigent die aangeeft wanneer de muziek begint. “We hebben nog even geoefend en daarna is het filmpje opgenomen. Ik werd gestyled en kreeg mooie make-up op.”

Joosen, die zelf al zolang ze zich kan herinneren fan is van het ESF, vindt de Nederlandse inzending goed, maar denkt niet dat Nederland dit jaar wint. “Jeangu zingt mooi en ik vermoed dat hij ver zal komen, maar ik denk dat België eerste wordt.” De nummers van Polen en Noorwegen liggen haar ook. “Vooral ‘Fallen Angel’ van Noorwegen vind ik prachtig.”

Het Eurovisie Songfestival met ondersteuning is te zien op de themakanalen. NPO1 extra is bij KPN te vinden op kanaal 76, bij Ziggo op kanaal 128 en bij T-Mobile op kanaal 273. Of via NPO Start, zie NPO 1 extra.