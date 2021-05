Balken oude kunstacademie krijgen tweede leven in Bossche woningen

Eline Slegers (links) en Sophie Gruijters met hun ‘oogst’

Balken van de oude kunstacademie in Den Bosch worden hergebruikt in het nog te bouwen Bossche coöperatieve woonproject Boschgaard. Eline Slegers en Sophie Gruijters, alumni van St. Joost School of Art & Design kwamen met het idee.

Boschgaard gaat bestaan uit 19 sociale huurwoningen en een buurtcentrum van woningcorporatie Zayaz aan het Mgr. van Roosmalenplein in Den Bosch. Bouwen gebeurt zoveel mogelijk ecologisch en circulair, met hergebruikt materiaal.

Spierpijn

‘’Toen we zagen dat de oude kunstacademie platging, droomden we van een stukje Avans in ons pand’’, zegt oud-kunststudent Eline Slegers, die als projectmedewerker betrokken is. Haar collega Sophie benaderde de sloper met de vraag of ze materiaal van de bouwplaats aan de Onderwijsboulevard konden overnemen. Al snel kregen ze groen licht, waarna het zware tilwerk begon.

‘’We zijn drie keer naar het terrein gegaan om oude balken uit te zoeken en hebben er nu 187. Na de eerste dag had ik wel wat spierpijn’’, zegt Slegers, die met haar vriend zelf ook in een van de appartementen gaat wonen.

Geschiedenis mee in de toekomst

De oud-Avansstudent, die in 2004 afstudeerde, vindt het mooi dat ze materiaal van de plek waar ze altijd met veel plezier studeerde mag gebruiken. ‘’Sophie en ik zijn in 2001 speciaal naar Den Bosch gekomen om aan de kunstacademie te studeren. Dat we dat stukje geschiedenis nu mee de toekomst in nemen, is heel leuk. We zien het materiaal straks niet meer terug omdat er platen overheen komen, maar we weten dan toch dat een stukje kunstacademie bij ons is.’’

Ook voor Avansstudenten

Het woonproject is ook interessant voor woningzoekende Avansstudenten of studenten die net zijn afgestudeerd, merkt Slegers op. ‘’Al duurt het nog twee jaar voordat het af is. Maar als je het leuk vindt om zelf mee te bouwen aan je woning en tijd hebt om dat te doen, ben je zeker welkom. Het is heel leuk om te doen.’’

‘’Het worden geen standaard rijtjeshuizen. De woningen zijn ontworpen door architectenbureau Superuse, dat gespecialiseerd is in het werken met hergebruikt materiaal. Het wordt heel mooi!’’

De bouw begint in juni en moet ergens in 2023 klaar zijn. De projectgroep zoekt nog naar nieuwe (meebouwende) bewoners. Meer info daarover vind je hier.