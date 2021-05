Brand in studentenflat: zestig woningen ontruimd

In een studentencomplex in Den Bosch is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken. Tientallen studenten moesten hun woning uit, een van hen raakte lichtgewond.

De brand ontstond rond half drie ’s nachts in een appartement op de tweede verdieping, waarvan de bewoner niet thuis was. Een andere bewoner zag de vlammen uit het gebouw slaan en belde 112.

Ladderwagen

In het gebouw waren 35 studenten aanwezig, meldt Omroep Brabant. Omdat de rook zich snel door de hele flat verspreidde, konden sommige van hen niet zelf naar buiten. Zij moesten met een ladderwagen door de brandweer uit het gebouw worden gehaald.

Naar de oorzaak van de brand is een onderzoek gestart. Het gebouw met zestig appartementen zou enkele maanden geleden juist nog door woningcorporatie BrabantWonen zijn aangepakt om het brandveiliger te maken, weet het Brabants Dagblad. Voorlopig moeten 24 bewoners ergens anders slapen. BrabantWonen heeft hen ondergebracht in een hotel in de binnenstad.

Niet altijd brandveilig

Studentenwoningen zijn lang niet altijd even brandveilig. Bewoners zetten de frituurpan nog wel eens aan na het stappen, laden hun mobieltjes ’s nachts op in bed of zetten lege bierkratjes voor de vluchtwegen. Op de website van de brandweer staan allerlei tips over het brandveilig maken van je studentenhuis. Er is zelfs een app die daar een spelletje van maakt.

Doe de check

Ook de Landelijke Studentenvakbond heeft voor studenten een brandveiligheidscheck gemaakt. Zijn er bijvoorbeeld rookmelders en blusmaterialen in huis, en is er een vluchtplan?

De check bevat ook vragen als: worden er veel stekkerdozen en verlengsnoeren gebruikt? En is het filter van de wasdroger altijd stofvrij?