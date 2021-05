Covid College Tour Special over hoe Avans verder moet in het nieuwe studiejaar

Een eerdere aflevering van Covid College Tour

De Covid College Tour Special, die wordt uitgezonden op 2 juni, staat in het teken van de toekomst van Avans. Hoe gaat de hogeschool weer terug naar ‘normaal’? Zijn de introducties voor de nieuwe eerstejaars fysiek of weer online? Moeten studenten en medewerkers zich straks regelmatig laten testen? Ook in deze extra aflevering kunnen studenten en medewerkers vragen stellen aan deskundigen.

Na een korte terugblik op de vijf eerder gemaakte afleveringen van Covid College Tour, deelt Jacomine Ravensbergen van het College van Bestuur van Avans de uitkomsten van de pilot met zelftesten waar Avans aan meewerkte. Ze wordt bijgestaan door een expertpanel met daarin onder andere Carla Nagel, de externe projectleider van de pilot en Jessica Nooij, sociaal psycholoog en gedragsonderzoeker bij Avans.

Vragen stellen

Ze gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijs, het studentenleven en -welzijn en evenementen bij Avans. Heb je als student of medewerker vragen over de coronamaatregelen en het toekomstige beleid, dan kun je ze al kwijt op het aanmeldformulier.

Alle afleveringen van de Covid College Tour – over de historie van pandemieën, het ziektebeeld, vaccineren, ons gedrag tijdens een pandemie en het effect op de economie – zijn online terug te kijken.