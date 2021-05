Door 5 procent elastaan te gebruiken, blijven de shirts van Avansstudent Bas langer goed dan andere

Bas van Broekhoven (links) en Thijs Zantboer (rechts). Bron: Pix4Profs/Tonny Presser

Kwalitatief goede slim-fit shirts, voor een betaalbare prijs. Bas van Broekhoven, tweedejaarsstudent Ondernemerschap & Retail Management (ORM), kon ze maar mondjesmaat vinden. Modebewust dat hij is, startte hij in 2017 zelf zijn eigen kledinglijn. Met GIVALRI verkoopt hij met studiegenoot Thijs Zantboer T-shirts die al op meerdere plekken te koop zijn.

Waar veel studiegenoten van Bas de studie ORM volgen omdat ze een onderneming willen starten, vertelt Bas dat hij juist bij Avans studeert omdat hij zijn al opgezette bedrijf wil uitbreiden. Zijn kledinglijn GIVALRI richtte hij namelijk al tijdens zijn vorige mbo-studie Marketing & Communicatie op. ‘’Ik miste daar de uitdaging in de praktijkopdrachten en besloot zelf maar aan de slag te gaan door een onderneming op te zetten. Dat begon als vrijetijdsbesteding, maar werd al snel vrij serieus’’, vertelt de tweedejaarsstudent.

Dat de student in Breda in 2018 voor een kledinglijn ging, noemt hij logisch. Zo loopt Bas het liefst in mooie kleding en was hij altijd al op de hoogte van de nieuwste modetrends. ‘’Toen dacht ik: ‘waarom koop ik mijn kleding bij anderen als ik het zelf ook kan proberen te maken?’’’



Elastaan

Na het uitzetten van verschillende lijntjes, vond Bas een producent die hem op weg hielp met het maken van T-shirts. Dat leidde in 2018 tot de oprichting van GIVALRI, een kledingmerk dat zich focust op de verkoop van kwalitatief goede slim-fit shirts met een juiste pasvorm. ,,Het zijn shirts waarvan ik trots ben dat ik ze maak en die anderen met veel plezier dragen. En het zijn shirts die er ook na drie maanden dragen nog goed uitzien’’, vertelt de Avansstudent, die naar eigen zeggen dé formule heeft gevonden dat te realiseren. ‘’We maken onze shirts niet van 100% katoen, maar van 95% katoen en van 5% elastaan, een kunstvezel. Daardoor zet de stof uit en krimpt het niet.’’

GIVALRI.

Naamsbekendheid

Bas, die sinds kort samenwerkt met jeugdvriend en studiegenoot Thijs Zantboer, verkoopt zijn witte en zwarte shirts voor 40 tot 55 euro per stuk. ‘’Tegenwoordig is dat een normale prijs voor goede shirts. Veel jongeren dragen merkkleding die veel duurder is. Vijftig euro is dan toegankelijker’’, vertelt Bas, die zijn kleding inmiddels niet meer alleen online te koop aanbiedt. Zo werkt het merk samen met een barbershop, wat betekent dat het personeel GIVALRI-bedrijfskleding draagt. Ook is de kleding in die zaak te koop, net als bij een retailer in Steenbergen. ‘’Goed voor onze naamsbekendheid, want mensen die online kopen, komen gericht op ons af. Doordat we ook in winkels liggen, trekken we een veel breder publiek. Heel gaaf. Afgelopen zomer zag ik regelmatig mensen met mijn T-shirts rondlopen. Hoe vet is dat? Dat maakt me echt trots”, aldus de jonge ondernemer.

Vrijheid

Het runnen van een kledinglijn kost veel tijd en moeite, en levert op dit moment nog geen bakken met geld op. In de winter liep een lijn van hoodies wel heel goed, maar de eerste bestelling van 2000 shirts is nog niet op. Erg vindt Bas dat niet, het ondernemen bevalt ook zo al meer dan goed. ‘’Het is een cliché, maar de vrijheid die je hebt door het ondernemen is heerlijk. Je bepaalt zelf wat nodig is en waar je je prioriteiten legt. Het geeft me veel energie en kracht’’, vertelt de Avansstudent, die het ondernemen goed kan combineren met zijn studie. ‘’Alles binnen mijn studie is zo ingericht dat dat ik het kan gebruiken in mijn bedrijf. Als we voor het vak Marketing een poster of flyer moeten ontwerpen, ontwerp ik iets voor GIVALRI.’’

In de toekomst hopen de twee van GIVALRI een mooi, vooraanstaand kledingmerk te hebben gemaakt dat door veel jongeren wordt gedragen. ‘’We gaan altijd voor de volle 100%, het is bij ons alles of niets. Mocht het niets worden, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we er alles voor gedaan hebben!”