Enquête: kijk jij al uit naar het leven na corona?

Beeld: Unsplash: Pam Menegakis

Misschien heb je er al over nagedacht: hoe ziet het leven ná corona eruit? Iedere dag stappen of kun je nog geen afscheid nemen van je verslaving? Uit een artikel van de Volkskrant bleek dat mensen het best benauwd krijgen van het idee van het leven na de pandemie. Punt wil graag van Avansstudenten weten hoe zij daar tegenaan kijken. Hebben ze die sociale vaardigheden nog wel?

Studenten hebben het er vaak over met elkaar, wanneer ze weer kunnen stappen en naar festivals mogen. Dat ze alles wat ze het afgelopen jaar hebben gemist driedubbel moeten inhalen. Maar is dit niet te veel van het goede na ruim een jaar te hebben geleefd in een veel kleinere wereld? Geef jouw mening in onze enquête.