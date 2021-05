Grepen Avansstudenten vaker naar een biertje of een lijntje tijdens de eerste lockdown?

Flickr: horriblehuman666

Uit recent onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat er tijdens de eerste lockdown van maart tot juni 2020 minder xtc, amfetamine en alcohol werd gebruikt dan in dezelfde periode in 2019. Hoe zit dit bij Avansstudenten, zijn zij minder drugs en alcohol gaan gebruiken?

Tweedejaarsstudent Bestuurskunde Jelte Renema geeft aan dat zijn alcoholgebruik minder werd en studiegenoot Thomas Vink gaf aan dat het juist meer werd. “De keren dat ik alcohol dronk merkte ik wel dat het grotere hoeveelheden waren, maar ik begon niet vaker te drinken. In het weekend drink ik nog wel, maar wel veel minder dan bijvoorbeeld op een feestje”, vertelt Jelte in de hal van Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.





Voor Thomas geldt precies het tegenovergestelde. Hij is juist méér gaan drinken in de lockdown. “In het weekend komen mijn vrienden altijd langs bij me in de keet. Ik merk dat ik op dat zulke avonden meer ben gaan drinken. Normaal zou ik hier in Den Bosch een drankje doen, maar dat kan nu natuurlijk niet”, vertelt Thomas.

In een korte enquête vroeg Punt Avansstudenten naar hun drugs- en alcoholgebruik. Die werd 59 keer ingevuld. De meeste studenten geven aan dat ze niet meer alcohol en drugs zijn gaan gebruiken tijdens de pandemie.

Wat wordt er door Avansstudenten gebruikt?

Uit een artikel van RTL nieuws blijkt dat studenten tijdens de coronacrisis meer naar de hard- en softdrugs grepen. Volgens het onderzoek van RTL is bijna een kwart van de studenten tijdens de coronacrisis met drugs begonnen of meer gaan gebruiken. Onder drugsgebruikende Avansstudenten is dat iets minder. In de enquête gaven 11 van de 59 studenten aan meer te zijn gaan gebruiken.

13 van de 59 ondervraagden is meer alcohol gaan drinken. 32 studenten zijn geen van beide meer gaan gebruiken.

Ketamine

“Ik gebruikte tijdens de coronacrisis voor de eerste keer ketamine”, aldus Lisa*, die vanwege het gevoelige onderwerp liever anoniem wil blijven. “Normaal gesproken had ik dit niet gedaan, maar door de pandemie besefte ik dat je maar één keer leeft dus alles moet proberen. Ik vond het niet heel speciaal en voelde me er niet zo prettig bij. Het voelt alsof je heel dronken bent”, vertelt ze bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda.

Blowen

Ook Avansstudent Tom*, die ook anoniem wil blijven, is meer drugs gaan gebruiken in tijden van corona. “Ik blow meer dan voor de coronacrisis”, vertelt Tom. “Eerst blowde ik een keer in de week, nu drie tot vier keer in de week. Dat komt denk ik doordat ik werk en privé beter heb leren scheiden. Ik heb nu veel meer vrije tijd en steek daarom vaker een jointje op. Puur omdat ik het lekker vind.”

Verveling is een belangrijke reden voor studenten om meer alcohol of drugs te gaan gebruiken, blijkt uit de enquête. Veel studenten besluiten dan om bijvoorbeeld een nachtje door te halen. Dat resulteert in een avondje speciaalbiertjes drinken maar ook ‘in een avondje zweven’. De drugs die eerst bij een technorave of festival werd gebruikt, ligt nu op een zaterdagavond op de salontafel.

