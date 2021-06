Ilse is peercoach van Stijn: ‘Ik draag geen oplossingen aan, hij moet zelf denkstappen maken’

Student Ilse van den Nieuwelaar is peercoach

Stijn Topouzis, eerstejaars Bestuurskunde in Den Bosch, kon wel wat hulp gebruiken bij zijn studie. Tweedejaars Ilse van den Nieuwelaar is zijn peercoach. “Ilse heeft me op het goede spoor gezet.”

Binnen Avans zijn ze nieuw: de peercoaches. Ouderejaarsstudenten die eerstejaarsstudenten, studenten met een functiebeperking of internationale studenten ondersteunen. Het project peercoaching komt voort uit de Ambitie 2025, waarin studentenwelzijn een van de speerpunten is. Ilse volgde begin dit jaar de training en is coach van Stijn. “Iemand die me helpt, kon ik best gebruiken”, vertelt hij. “Ilse heeft al ervaring, ze kan me ook advies geven in hoe ik bepaalde vakken moet aanpakken.”

Stijn

Student en coach volgen niet altijd dezelfde opleiding, maar voor Stijn heeft het wel voordelen dat zijn coach ook Bestuurskunde doet. “Ik kan aan haar vragen hoe ze bepaalde verslagen vorig jaar heeft aangepakt”, zegt hij. De eerstejaars mailde zelf zijn studieloopbaanbegeleider dat hij het moeilijk had met zijn studie en werd vervolgens gekoppeld aan tweedejaars Ilse. “Ik had er geen moeite mee om zelf om hulp te vragen. Juist fijn dat Avans dit aanbiedt.”

Vragen stellen

Coach Ilse volgde een training voordat ze aan de slag ging. “Bij peercoaching hoort bijvoorbeeld ook een bepaalde manier van vragen stellen. Stijn komt er op die manier zelf achter wat hij het beste kan doen als hij ergens tegenaan loopt.” Inmiddels zijn ze het aantal coachingsmomenten al aan het afbouwen. “De vragen die ik aan Stijn stel, kan hij ook aan zichzelf stellen”, vertelt Ilse. “Zo komt hij er zelf achter wat hij het beste kan doen.”

Dat erkent Stijn, maar hij benadrukt wel dat hij veel aan de hulp van zijn coach heeft gehad. “Ilse heeft me bijvoorbeeld geleerd hoe ik efficiënter en korter kan studeren. Ik hang nu geen uren meer boven de boeken.” Samen zijn ze op zoek gegaan naar een effectieve methode en kwamen uit bij de pomodoro-techniek: steeds 25 minuten studeren en dan 5 minuten pauze. “Ik ben blij dat het werkt voor hem”, zegt Ilse. “Als dat niet zo was geweest, hadden we verder gezocht.”

Ilse

Loslaten

Wat Ilse onder andere leerde tijdens de training voor peercoaches, is dat ze de problemen van de student die ze begeleidt, niet ‘mee haar huis’ moet nemen. “Je leert dingen los te laten.” Als coach zoekt ze de balans tussen wat ze in de training heeft geleerd en wat Stijn wil. “Het is niet de bedoeling dat ik oplossingen ga aandragen, hij moet zelf de denkstappen maken. Maar dat is soms nog best lastig!”

“Anderen helpen deed ik in groep 3 van de basisschool al, door samen te lezen”, vertelt Ilse. “Op de middelbare school eigenlijk niet meer. Toen ik tijdens mijn opleiding vastliep bij het oefenen van gesprekstechnieken, stuurde ik docent Marieke Boonen een bericht. Zij was toen bezig met het opzetten van het traject voor peercoaching en vroeg of het iets voor mij was. De gesprekken met Stijn helpen mij dus ook.”

Mede door zijn peercoach heeft Stijn er alle vertrouwen in dat hij zijn eerste jaar goed kan afronden.

Denk jij een coach nodig te hebben, dan kun je mailen naar peercoaching@avans.nl.