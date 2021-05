Imke maakt ‘Stad van Straks de Podcast’: hoe kunnen we Breda beter maken?

Imke neemt haar podcast op

Imke Vaes is derdejaars communicatiestudent en loopt stage bij het Urban Living Lab in Breda, een netwerkinitiatief voor een betere toekomst in de stad dat verhalen en ideeën bij inwoners ophaalt. Het idee is dat de inwoners, ondernemers, de overheid en het onderwijs zich samen buigen over toekomstplannen in Breda. Om erachter te komen wat er speelt, kwam Imke op het idee om een podcast te beginnen.

In ‘Stad van Straks de Podcast’ gaat Imke op zoek naar verhalen die verteld moeten worden, te beginnen bij de verhalen van jongeren. Omdat ze zelf middenin de doelgroep zit, weet ze al waar de pijnpunten bij deze doelgroep zitten. De eerste aflevering van de podcast gaat over woningnood. Jongeren die zijn afgestudeerd en in Breda willen blijven wonen, kunnen vaak niet aan een starterswoning komen. Ze wonen in peperdure studio’s omdat er gewoon geen andere opties zijn. “Toen ik het idee vertelde in mijn omgeving en mensen zocht om mee te doen, kreeg ik meteen positieve reacties”, zegt de jonge podcastmaker. “Als er maar iets is wat ik kan doen om dit probleem op te lossen, doe ik het graag”, is zo’n reactie die Imke kreeg.

Part time stage

Dat Imke stage ging lopen bij het Urban Living Lab kwam eigenlijk best onverwacht. “Ik moest een part time stage gaan lopen, maar wie gaat er nu voor 4 uur per dag iemand aannemen?”, vroeg Imke zich af. Daarom stapte ze af op een docent en vroeg hem om hulp. Dat hielp enorm, want die docent zat zelf bij het Urban Living Lab en kon nog wel een stagiair gebruiken

De aflevering over woningnood is nu al te beluisteren via Spotify. De volgende aflevering gaan over eenzaamheid, die 1 juni online komt. De derde aflevering op 15 juni gaat over financiën. Volgens Imke waren die laatste twee iets lastiger om over in gesprek te gaan met jongeren, omdat het gevoeliger ligt. “Toch is het gelukt om de afleveringen op te nemen en uit te brengen.”