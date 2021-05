Inzamelingsdoos maakt plaats voor kledingwinkeltje

Suzanne Arbman (links) en Amber Hellemons

Dak- en thuisloze jongeren hebben vaak weinig tot geen geld om kleding te kopen. Suzanne Arbman en Amber Hellemons, tweedejaarsstudenten Social Work in Breda, bedachten een manier waarop ze toch kunnen shoppen. Ze lopen stage bij stichting Mirosa waar ze aan de slag gaan met een kledingwinkeltje.

“Het viel ons op bij sommige cliënten dat ze niet veel geld hadden om goede kleding te kunnen kopen”, vertelt Suzanne. “Veel meiden gaan schaars gekleed en geven zich daarbij letterlijk ‘een beetje bloot’. Dit kan gevaarlijk zijn voor jonge meiden als ze in aanraking komen met mensen met slechte bedoelingen. Het is lastig om hier iets van te zeggen, want je keurt in feite iemands kledingstijl af.”

De twee studenten besloten om kleding in te gaan zamelen, alleen wordt het nu niet uitgedeeld maar pakken ze het op een andere manier aan. “We wilden geen zak met oude kleding vullen. Dat vonden we mensonterend naar de jongeren. Alsof wij hun onze afdankertjes geven. We besloten om hier iets anders op te verzinnen. Dat werd een kledingwinkeltje. De tweedehands kleding wordt schoongemaakt en in de winkel gelegd. Amber en ik geven tips over hoe je de kleding kan dragen en voor welke gelegenheid iets geschikt is.”

Mirosa biedt jongeren therapieën aan, maar helpt jongeren ook met het kijken naar potentiële hobby’s zoals koken, naaien of voetballen. Jongeren worden ondersteund in het op zoek gaan naar hun kwaliteiten en interesses. Soms worden ze doorgestuurd naar Mirosa, maar ze krijgen ook de mogelijkheid om zich aan te melden voor iets en langs te komen.

De kledingwinkel

Amber en Suzanne hebben grootse plannen voor de winkel. “We kregen een kamer toegewezen waar we mee aan de slag mochten gaan voor de winkel. Er staat nu al een kledingkast”, aldus Suzanne. “Daar komt nog een spiegel bij met leuke lampen en een pashokje. Hierdoor krijgen jongeren echt het gevoel alsof ze aan het shoppen zijn.”

Alle kleding is gratis te shoppen. Er is al erg veel ingezameld door de studenten. Van topjes tot blazers tot schoenen. Het winkeltje opent binnen nu en vier weken bij Mirosa in Eindhoven.