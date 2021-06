Kamer wil intimidatie met privégegevens strafbaar stellen

Foto: twitter.com/NadiaBouras

Van stickers op huizen plakken tot het online hengelen naar privégegevens: dat soort intimidatie moet strafbaar worden, vindt de Tweede Kamer. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie wil nog vóór de zomer een wetsvoorstel schrijven, zei hij gisteren.

In maart stapte de Leidse geschiedkundige Nadia Bouras naar de politie nadat ze op haar voordeur een sticker aantrof van het radicaal-rechtse platform VizierOpLinks. Haar huis zou door de volgers van het platform worden “geobserveerd”.

Onacceptabel

De academische gemeenschap stond op de achterste benen. President Ineke Sluiter van wetenschapsgenootschap KNAW noemde de actie “onacceptabel” en daar sloot ook voorzitter Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU zich bij aan. Bouras is niet de enige wetenschapper van wie privégegevens werden gepubliceerd. Dat overkwam bijvoorbeeld ook RIVM-baas Jaap van Dissel. Inmiddels werkt de VSNU aan een handreiking voor geïntimideerde of bedreigde wetenschappers.

Meerdere Kamerfracties hebben al vragen gesteld over VizierOpLinks. Het onderwerp kwam dinsdag opnieuw ter sprake toen SP-Kamerlid Renske Leijten tijdens een plenair debat vroeg wat het kabinet nu eigenlijk vindt van de acties van zulke “intimidatieplatforms”. Ze kreeg bijval van GroenLinks. “Stickers plakken kunnen we misschien onschuldig vinden”, zei Kamerlid Lisa Westerveld, “maar het betekent wel dat mensen weten waar je huis staat.”

Demissionair minister Koolmees (Sociale Zaken) noemde de acties in zijn beantwoording “intimiderend en ook normoverschrijdend”. Hij zei dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of ze strafbaar zijn en of daders kunnen worden vervolgd.

Doxing

VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen ging gisteren een stapje verder. Met een amendement riep ze op om het verspreiden van privégegevens met als doel mensen te intimideren strafbaar te stellen. Dit soort acties

wordt ook wel ‘doxing’ genoemd, en ook journalisten, agenten, zorgverleners en politici zijn er in toenemende mate doelwit van, stelt Michon-Derkzen.

Vooral online komt doxing volgens haar steeds vaker voor, bijvoorbeeld wanneer iemands huisadres door kwaadwillende tegenstanders op sociale media wordt gezet. Wat de VVD betreft zou het daarom ook strafbaar moeten worden om online naar dit soort gegevens te hengelen, bijvoorbeeld met een Tweet als ‘Weten we waar deze persoon woont?’ Datzelfde geldt voor informatie over de school van iemands kind of het bedrijf van de partner.

Strafwaardig

Minister Grapperhaus van Justitie benadrukte dat hij doxing “echt strafwaardig” vindt. Maar het aanpassen van de wet moet wel zorgvuldig gebeuren, meende hij. Dat hij het amendement om die reden moest ontraden, kostte hem “heel veel moeite”.

Desondanks beloofde Grapperhaus om nog vóór het zomerrecces met een concreet wetsvoorstel te komen dat “met misschien nog wat juridische fijnslijperij in zeer grote mate aansluit” bij het door de VVD ingediende amendement. Hij vond doxing een “walgelijk fenomeen”, besloot hij, “dus we moeten daar snel mee aan de slag.”

Michon-Derkzen ruilde haar amendement in voor een motie, waarin ze het kabinet vraagt snel met het beloofde wetsvoorstel te komen. Die motie werd mede ingediend door D66, CDA, SP, ChristenUnie, PvdA en SGP, en zal dinsdag dus zonder twijfel worden aangenomen.