Laatste kans: doe gratis mee met workshops borduren en tekenen

Social Work student Tess Belterman

Met meer dan twee coronaproof-activiteiten geïnspireerd door beeldende kunst, biedt het online evenement ‘Niet Solo’ op 26 en 27 mei een bijzondere avondbesteding. Tijdens het event worden twee workshops aangeboden, namelijk borduren en tekenen. Goed nieuws: je kunt nog meedoen!

Het onderliggende doel is om eenzaamheid onder jongeren tegen te gaan, vertelt Tess Belterman, een van de organisatoren. “Met de workshops willen wij eenzame studenten een leuke avond geven en in contact laten komen met andere studenten.”

Tess is eerstejaarstudent Social Work in Breda en is met haar groep als leergemeenschap aan Club Solo gekoppeld. Dat is een kunstinitiatief waarbij kunstenaars hun werk kunnen tentoonstellen. “We hebben gekozen voor deze workshop omdat het aansluit bij de werken van de kunstenaars die bekend zijn van Club Solo. We hebben moderne kunstwerken gekozen om na te maken. De workshops zijn namelijk geïnspireerd op kunst van Aaron van Erp en Cécile Verwaaijen, maar wij geven ze zelf”, legt Tess uit, die er erg veel zin in heeft.

Benodigdheden

Voor de cursus borduren op 26 mei heb je een naald, draad en kartonnetje nodig. Voor de cursus tekenen op 27 mei slechts potlood en papier. Alle workshops zijn via Microsoft Teams. Aanmelden kan hier. Bij vragen over het evenement mailen naar leergemeenschap.cs@gmail.com of stuur een DM via de socials.