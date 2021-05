Nederlandse wetenschappers boycotten Israëlische universiteiten

foto: Pixabay

Ruim 400 wetenschappers en docenten boycotten Israëlische academische instellingen vanwege hun banden met het leger. Ze willen dat Nederland opkomt voor de Palestijnen en alle economische, politieke en militaire banden met Israël voorlopig verbreekt.

De petitie die hiertoe oproept is inmiddels door 425 wetenschappers en docenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen ondertekend en door 25 studenten. Zij schrijven dat het huidige gewapende conflict in Israël niet tussen gelijkwaardige partijen gaat. De Palestijnen leven volgens hen als tweederangsburgers in een apartheidssysteem, onder een militaire bezetting. Dat is de oorzaak van de geweldsescalatie die nu plaatsvindt in Israël, aldus de petitie.

De Nederlandse regering moet “alle economische, politieke en militaire banden” met Israël verbreken tot het moment dat de rechten van de Palestijnen zijn gewaarborgd. De ondertekenaars zelf zeggen gehoor te geven aan de oproep van Palestijnse collega’s om Israëlische academische instituten te boycotten vanwege hun banden met het leger. De samenwerking met individuele Israëlische wetenschappers en docenten kan wat hen betreft blijven bestaan.