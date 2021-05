nietmijnschuld: studenten houden vuurtje brandend

Illustratie: Janine Jansen

In acht steden voeren studenten deze week actie tegen het leenstelsel en de hoge studieschulden. Ze rollen spandoeken uit, tekenen met stoepkrijt op straat en houden een protestmars.

Morgen beginnen de studenten in Utrecht, Wageningen en Groningen. Overmorgen lopen ze door Rotterdam. Donderdag zijn ze in Zwolle en Amsterdam. Vrijdag sluiten ze af in Nijmegen en Leiden.

De acties zijn van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United, die een campagne voeren tegen het leenstelsel onder de noemer #nietmijnschuld. Op 3 juni volgt een landelijke ‘studentenstaking’.

De actievoerders willen dat het volgende kabinet studenten schuldenvrij laat studeren, zegt LSVb-vicevoorzitter Freya Chiappino én dat er compensatie komt voor de pechgeneratie zonder basisbeurs.

De formatie lijkt nog wel even te duren. Is de politiek wel met het leenstelsel bezig?

“Dat is een risico van alles wat rond de formatie gebeurd is. Het gaat nu vooral over de partijen die gaan samenwerken of over de nieuwe informateur. Het is heel belangrijk dat het leenstelsel en de compensatie op het netvlies staan.”

De huidige informateur is SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij heeft de LSVb in de jaren tachtig opgericht en jullie hebben haar een award uitgereikt. Helpt dat?

“Het contact is goed, ook in de SER, maar de lijntjes zijn nooit zo kort als we graag zou willen. We kunnen helaas niet zeggen: doe dit even voor ons.”

Wat heeft een student nodig om schuldenvrij te studeren?

“Een basisbeurs en een bijbaan van twaalf uur in de week zouden genoeg moeten zijn om zonder studieschuld een goede opleiding af te ronden. Het geld voor de studiefinanciering moet bovendien niet uit de onderwijsbegroting komen. Maar er zijn veel knoppen waar de politiek aan kan draaien. Goedkopere woningen zouden ook helpen, of een halvering van het collegegeld, of een hoger minimumloon.”

Kunnen studenten coronaproof demonstreren?

“Ja, daar hebben we inmiddels ervaring mee. We leggen bijvoorbeeld hoepels op de grond waar studenten in kunnen staan. We hebben in maart met tweehonderd man gedemonstreerd en dat ging goed.”