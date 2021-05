Onrust in hoger onderwijs over Israëlisch-Palestijns conflict

Hoewel studenten wel een standpunt innemen, willen hogescholen en universiteiten geen partij kiezen.

Het Israëlisch-Palestijnse conflict leidt in het Nederlandse hoger onderwijs tot protesten, intimidatie en een oproep tot een boycot van Israëlische kennisinstellingen. Maar hogescholen en universiteiten willen geen partij kiezen.

Kort na het oplaaien van het geweld in Israël hingen studenten van de Willem de Kooning Academie van de Hogeschool Rotterdam een spandoek aan de gevel met de tekst: Free Palestine en Stop the ethnic cleansing. Een dag later liet de kunstacademie het spandoek verwijderen.

Veilige plek

Tegen Profielen zei directeur Jeroen Chabot dat zijn school een veilige plek moet zijn voor alle studenten. “Du moment dat je het gebouw als een uithangbord van een mening van een groep studenten gebruikt,

dan verlaat je die veilige plek. Dat is precies de reden waarom wij hebben ingegrepen.”

Veel begrip kreeg hij niet bij de actievoerders. Een van hen zei later tegen het AD dat de school zich moet schamen. “Honderden kinderen en onschuldige mensen worden vermoord. Je bent medeplichtig als je je daar niet tegen uitspreekt.”

Afgelopen dinsdag organiseerden ze een vergelijkbare actie, samen met studenten van het Erasmus University College in Rotterdam. Ook daar werden de spandoeken aan de gevel snel verwijderd, meldt Erasmus Magazine. Volgens dean Gabriele Jacobs wil haar opleiding “inclusieve en open discussies kunnen voeren” over het conflict. “Als we door deze spandoeken te laten hangen een kant kiezen, dan blokkeren we die open debatten”

Haatberichten

Ook bij de Universiteit Maastricht heeft het conflict zijn weerslag. Het diversity & inclusivity office meldt een “recente uitbarsting van haat jegens islamitische en joodse leden van onze gemeenschap”. Daarbij gaat het volgens Observant om “antisemitische en islamofobe opmerkingen, intimidatie, haatberichten en bedreigingen”, meestal via sociale media. De berichten zouden van binnen de Universiteit Maastricht komen, maar ook van buiten.

De oproep van een kleine 600 wetenschappers en 1.200 studenten om Israëlische kennisinstellingen te boycotten kreeg geen steun van universiteitenvereniging VSNU. Voorzitter Pieter Duisenberg distantieerde zich via Twitter van de actie. “Universiteiten zijn een vrijplaats voor debat en onderzoek. Deze oproep voor een boycot hoort daar absoluut niet bij en heeft geen steun van de Nederlandse universiteiten.”

Vrijheid van meningsuiting

Volgens Christian Henderson, universitair docent internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en een van de initiatiefnemers van de petitie, spreekt Duisenberg zichzelf tegen. “Je kunt niet de vrijheid van meningsuiting steunen maar tegen een oproep tot boycot zijn”, mailt hij aan NRC.