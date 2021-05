Punt-columnist Sam proefde de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival voor

Sam bij Ahoy Rotterdam

Gewapend met een negatieve coronatest en een mondkapje betrad Punt-columnist Sam Jagtenberg gisteren Rotterdam Ahoy. Samen met haar zus woonde ze de family show bij van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. “Het is een once in a lifetime experience.”

“Ieder jaar kijk ik naar het Songfestival”, vertelt Sam, tweedejaarsstudent Ondernemerschap & Retailmanagement in Den Bosch. “Het leek me een once in a lifetime experience om er in Nederland live bij te zijn.” Haar zus Eva wachtte geduldig in de virtuele wachtrij, Sam verwachtte niet dat ze kaartjes zou scoren. “Ze heeft best lang gewacht voor het lukte om aan kaartjes te komen. Dat ze ze uiteindelijk had, verbaasde me nog wel. Zeker omdat je hoorde dat het best lastig was om aan kaartjes te komen.”

Tijdens de family show, ookwel de generale repetitie, traden alle deelnemende landen van de tweede halve finale op. “Alleen sommige interviews worden gedaan door stand-ins”, vertelt Sam, die sinds januari columns schrijft voor Punt.

Binnen in Ahoy was volgens de columnist alles goed geregeld. “Bij elke rij stoelen stond een vrijwilliger om te helpen. Die zorgde er ook voor dat de coronamaatregelen werd gehandhaafd. Tijdens het lopen droegen we allemaal een mondkapje, dat alleen af mocht als je op je stoel zat.”

Linkin Park

Haar favoriete landen van gisteravond zitten allebei in de finale. “Ijsland trad niet live op vanwege de coronabesmetting die daar is geconstateerd. Dat was jammer. We zagen de act nu afgespeeld op video. Het is een leuk, catchy nummer en de act is mooi in elkaar gezet met lampjes en lichtjes in regenboogkleuren.” Ook Finland stal de show volgens Sam, die duidelijk nog nageniet van de show. “Het nummer deed me denken aan Linkin Park en het vuurwerk dat bij de act hoort is spectaculair.”

Of Nederland er volgens haar zaterdag me de winst vandoor gaat? “Ik ben bang van niet”, betwijfelt Sam. “Het is een leuk nummer, maar er zijn betere. Ik vermoed dat we op plek twaalf eindigen dit jaar.”

Sam vanaf haar plek in Ahoy Rotterdam