SDG-Challenge is van start gegaan: ‘Je verbreedt je netwerk en onderscheid je van de rest’

SDG Challenge

Er doen 32 Avansstudenten mee aan de SDG-Challenge. Bij deze challenge, die een paar weken geleden van start is gegaan, werken studenten met studenten van andere hogescholen samen aan een of meerdere duurzaamheidsdoelen. De challenge vindt buiten schooltijd plaats, maar dat vinden Avansstudenten Joey de Koning, Tryphène Odette Makaya en Andrea Melisa Rodriguez niet erg. ”Het is een uitdaging en daar houd ik wel van.”

Joey de Koning, eerstejaarsstudent International Business in Breda

Joey maakt onderdeel uit van het Challenging Program van zijn academie. Dat is een groep van 25 geselecteerde studenten die deelnemen aan verschillende externe projecten, waaronder de SDG-Challenge. ‘’Ik vind duurzaamheid erg belangrijk, dus ik was meteen enthousiast over dit project. Wereldwijd gezien is er nogal een uitdaging als het om de duurzaamheidsdoelen gaat’’, vertelt hij. ‘’Zeker in tijden van corona. Want hoe ga je als bedrijf duurzaam te werk als grote gedeeltes plat liggen? Dat vind ik een heel interessant vraagstuk, waar ik me graag voor inzet.’’

Andere manier van werken

De SDG-Challenge kenmerkt zich door het samenwerken tussen studenten van verschillende hogescholen en universiteiten. Zo zit Joey in een groepje met studenten van Fontys, de Hogeschool van Rotterdam en de Haagse Hogeschool. ‘’Echt heel gaaf. Je verbreedt je netwerk, onderscheid je van de rest en krijgt inzicht in andere manieren van werken’’, vertelt hij gemotiveerd. ‘’Op andere hogescholen geven ze misschien op een nét wat andere manier les en hebben studenten andere ideeën dan hier op Avans. Samen komen we zo tot iets heel moois, hopelijk.’’

Tijdens de SDG-Challenge werken studenten van verschillende hogescholen en universiteiten samen aan een of meerdere van de 17 duurzaamheidsdoelen. Dat doen ze bij verschillende instellingen en bedrijven uit heel het land. Het doel is om interdisciplinair tot oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen, samen met het werkveld. In totaal doen er 32 Avansstudenten mee aan het project, dat tot juli loopt. De eindpresentaties vinden als de coronamaatregelen het toelaten plaats bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Zeeman

De eerstejaarsstudent werkt de komende maanden voor Zeeman. Die kledingwinkel werkt al langer met de SDG’s en is op dat vlak een grote speler. Hoewel de groep nog in de opstartfase zit, heeft het bedrijf al aangegeven hun ideeën in de praktijk te gaan gebruiken. ‘’Dat laat ons nog harder werken. Bij veel projecten blijft het bij het verzinnen van een idee, nu weten we waar we het voor doen.’’

De SDG-Challenge vindt overigens wel buiten schooltijd plaats, wat betekent dat Joey zijn vrije uurtjes in het project stopt. ‘’Maar dat vind ik niet erg, ik heb me niet voor niets ingeschreven. Het is een uitdaging en daar houd ik wel van’’, zegt Joey, die er zo’n drie uur per week mee bezig is. ‘’In coronatijd is dat wel fijn zelfs, het vult je dagen.”

Tryphène Odette Makaya, tweedejaarsstudent International Business in Den Bosch

”Een beetje eng vond ik het wel, toen ik zag dat ik met studenten van andere hogescholen zou samenwerken. Ik ben natuurlijk gewend aan Avansstudenten- en docenten’’, vertelt Tryphène. ‘’Tijdens de introductie voelde het gelukkig al snel heel goed. Iedereen heeft er veel zin in en deed leuk mee. Het heeft ook wel wat, je leert snel nieuwe mensen kennen.’’



Milieu en mensenrechten

Tryhène schreef zich in voor de SDG-Challenge omdat ze het belangrijk vindt na te denken over duurzaamheidsdoelen. Daar steekt er voor haar niet één bovenuit. ‘’Sustainability natuurlijk, maar ook milieu en mensenrechten zijn dingen waar ik me graag voor wil inzetten. Vooral in landen waar die thema’s minder aandacht krijgen’’, vertelt de Avansstudent. De komende periode gaat ze met anderen voor Movement werken, een bedrijf dat aan meerdere SDG’s werkt. ‘’

Tryphène Odette Makaya

Netflix

De eerstejaarsstudent is enthousiast over het project en vindt het daarom geen enkel probleem dat het buiten schooltijd plaatsvindt. ‘’Het is goed voor je ontwikkeling en je leert er een hoop. Ik werk ook liever hieraan dan dat ik de hele dag Netflix kijk’’, vertelt Tryphène, die het liefst zou zien dat de SDG-Challenge een verplicht project voor iedereen zou zijn. ‘’Iedereen krijgt namelijk te maken met thema’s als klimaatverandering. Het zou goed zijn als studenten daar iets mee doen, welke studie je ook doet. Het zorgt voor een stukje bewustwording.’’

‘’Ik hoop dat ik het project zó leuk vind dat ik er door achter kom wat ik later wil gaan doen. Dat weet ik nu namelijk nog niet. Het feit dat Movement meedoet aan de challenge en dat de werknemers de tijd nemen om na te denken over wat er anders kan en moet in de wereld, belooft in ieder geval veel goeds.’’

Andrea Melisa Rodriguez, tweedejaarsstudent Milieukunde in Den Bosch

Multidisciplinair werken is voor de internationale student Andrea uit Mexico niet nieuw. Vorig jaar deed ze mee aan een Hackathon in Rotterdam, waarbij ze ook al met studenten van andere hogescholen en universiteiten samenwerkte. Dat beviel goed. ‘’De SDG-Challenge leek me dus ook wel wat. Omdat het in het Engels is, je met verschillende duurzaamheidsdoelen werkt en omdat het heel tof is om je ideeën met studenten van andere instellingen uit te wisselen.’’

SDG’s spelen een belangrijke rol in het leven van Andrea. ‘’Vooral klimaatactie en life on land. Vanwege mijn studie, maar ook daarvoor was ik daar al mee bezig’’, vertelt Andrea. ‘’Gendergelijkheid vind ik ook belangrijk. In Mexico gaat het daar niet goed mee. Dat is een thema waar ik me altijd mee bezig houd.’’

Andrea Melisa Rodriguez

Hulp

De komende maanden gaat ze met haar groepsgenoten werken voor het Haaglanden Medische Centrum (HMC) in. Hun doel is om de klantenservice toegangkelijker te maken voor patiënten die geen Nederlands spreken. ‘’Heel interessant, omdat het iets heel anders is dan wat ik op Avans doe. Ik heb me dus flink verdiept in het onderwerp, maar krijg gelukkig hulp van studenten Verpleegkunde en Geneeskunde die ook in mijn groepje zitten.’’

De tweedejaarsstudent twijfelde vooraf wel even of het wel zo slim was om zichzelf aan te melden. Het project vindt immers buiten schooltijd plaats en de eindpresentaties zijn in juni. ‘’Dan heb ik ook bij Avans tentamens, dus dat wordt een flinke uitdaging. Gelukkig denken docenten op Avans met me mee. De kick-off van het project was tijdens een les, maar het was geen probleem om die te missen.’’