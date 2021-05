Soepele toelating hielp zeker 4.200 studenten

Illustratie: Daan van Bommel

Meer dan vierduizend studenten zijn dit collegejaar aan hun hbo-bachelor of wo-master begonnen zonder de juiste papieren op zak. In het hbo ging dat best goed, meldt het kabinet.

Onder druk wordt alles vloeibaar. Normaal gesproken moeten aankomende studenten een bepaald diploma hebben behaald voordat ze aan hun vervolgopleiding beginnen, maar in de coronacrisis is niets normaal. De regels werden versoepeld.

Studenten mochten bijvoorbeeld al aan hun master beginnen, ook als ze nog niet helemaal klaar waren met hun bachelor. Ze moesten dan wel binnen redelijke tijd alsnog hun bachelordiploma behalen.

Ongediplomeerd

Van deze ‘zachte knip’ tussen bachelor en master hebben drieduizend studenten gebruik gemaakt, schrijft onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Nog eens 1.200 mbo’ers kozen een soortgelijke route naar de hogeschool.

De ongediplomeerde mbo’ers konden in september alvast aan hun hbo-bacheloropleiding begonnen. Vóór 1 januari 2021 moesten ze dan alsnog klaar zijn met het mbo – al bleek dat eveneens een zachte deadline. Van deze studenten heeft 70 procent daadwerkelijk binnen de tijd dat vereiste mbo-diploma behaald en die groep is doorgegaan met de hbo-opleiding.

Dat zou neerkomen op een uitval van 30 procent, aldus de minister, tegen een normale uitval van 20 procent. Maar misschien is ze wat optimistisch: het studiejaar is immers nog gaande, dus eerstejaarsstudenten kunnen nog steeds uitvallen.

Afgesproken

Hoe dan ook wil het kabinet ook komend jaar niet te moeilijk doen over de toelating tot de wo-master en de hbo-bachelor. De coronacrisis is immers nog niet voorbij. De versoepelde regels zijn al afgesproken met de onderwijsinstellingen; nu heeft Van Engelshoven het bijbehorende wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Voor de zekerheid is de mogelijkheid van versoepelde toelating ook geregeld voor 1 februari, het tweede instroommoment. Maar hopelijk is de crisis dan geluwd en hoeven de instellingen er halverwege het jaar geen gebruik meer van te maken.

Het wetsvoorstel regelt de toelating van mbo naar hbo, associate degree naar hbo-bachelor, hbo-propedeuse naar universiteit en bachelor naar master. Ook studenten van premasters mogen enige coulance krijgen, net als aankomende pabo-studenten die de toelatingstoetsen nog niet konden maken.

Verder

In het wetsvoorstel wordt overigens ook de halvering van het collegegeld geregeld die het kabinet voor volgend studiejaar heeft aangekondigd, evenals de verlenging van het ov-reisrecht.