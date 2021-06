Staking: honderden studenten verwacht op Haagse Malieveld

Illustratie: Janine Jansen

Wij willen schuldenvrij studeren, is de boodschap van honderden studenten die donderdag in Den Haag gaan demonstreren met vakbonden LSVb en FNV Young & United. Maar niet iedereen steunt de studentenstaking.

Het gaat uitstekend met de voorbereidingen, zegt voorzitter Lyle Muns van de Landelijke Studentenvakbond. Er zijn nu al zo’n negenhonderd aanmeldingen voor de demonstratie in Den Haag “en het stroomt nog binnen”.

Er gaan bussen rijden uit Amsterdam en Groningen, en misschien uit nog een paar andere steden. Er komen ook Kamerleden, zegt Muns, al wil hij vandaag geen namen noemen. Enkele politieke jongerenorganisaties haken aan. Bovendien kunnen studenten ook zonder aanmelding komen.

#nietmijnschuld

De actie hoort bij de campagne #nietmijnschuld van LSVb en FNV Young & United. De inzet: een goede basisbeurs en compensatie voor de studenten van het huidige leenstelsel. Met een kleine bijbaan ernaast moet het in de toekomst mogelijk zijn om ‘schuldenvrij’ te studeren, menen ze.

Opvallende afwezige bij de ‘studentenstaking’ van donderdag is het Interstedelijk Studenten Overleg. “Ik had ze dolgraag erbij gehad”, zegt Muns. Hij wil de verschillen niet uitvergroten. “Echt waar, er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen. We willen allebei een basisbeurs en compensatie voor de studenten van het leenstelsel, en we willen allebei dat dat geld niet uit onderwijsbegroting komt.”

Ander idee

Waarom het ISO er niet bij is? “Wij hebben een ander idee over wat er moet gebeuren”, zegt voorzitter Dahran Çoban. “De staking is los van ons georganiseerd. Wij hebben onze eigen ideeën, waar we binnenkort mee naar buiten komen.”

Het verschil? De twee studentenorganisaties hebben andere ideeën over de studiefinanciering. Het ISO werkt momenteel aan een alternatief op basis van Nibud-onderzoek. Het belangrijkste verschil is de rol van de aanvullende beurs, zegt Çoban.

Betere situatie

Ook zij wil oppassen dat ISO en LSVb niet uit elkaar gespeeld worden. “We willen allebei een betere situatie voor studenten, we zitten niet ver van elkaar af. Maar het ISO is niet verbonden aan de #nietmijnschuld-campagne. Wij hebben onze eigen ideeën.”

Die ideeën komen volgende maand naar buiten, zegt ze. Tot die tijd wil ze nog geen details geven. De beurs moet in elk geval de studiekosten, het collegegeld en een deel van de huur dekken.