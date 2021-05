Student in het buitenland: Nederland is voor internationale student Georgi een droomland, op het weer en eten na

Georgi bij de Erasmusbrug in Rotterdam

Het was de grote droom van de Bulgaarse Georgi Georgiev om ooit in Nederland te studeren. Die droom kwam uit toen hij in 2018 bij Avans aan de opleiding Finance & Control begon. Dat bevalt tot nu toe meer dan prima, al kan hij maar niet wennen aan het Nederlandse klimaat en eten. “Nederlanders hebben niet echt een rijke cultuur aan gerechten.“

“Studeren in het buitenland stond al jaren bovenaan mijn lijstje van dingen die ik ooit wilde doen. Ik wilde ervaren hoe het is om voor een langere periode in een ander land te zijn. Niet voor een korte visite, maar om te studeren”, vertelt de derdejaarsstudent enthousiast.

Goed bekend

In 2018 kwam zijn grote droom uit en verruilde hij zijn thuisland Bulgarije voor Nederland. Een land waar hij ontzettend graag naartoe wilde. “Het Nederlandse onderwijs staat heel goed bekend in Bulgarije. Het niveau is er hoger dan bij ons”, zegt de internationale student, die bewust voor de studie Finance & Control bij Avans in Breda koos. “Al negen keer verkozen tot de beste Nederlandse hogeschool, dat zegt wel iets. Daar wilde ik graag studeren.”

Heimwee

De eerste periode in Breda was best moeilijk voor Georgi, zo vertelt hij. Hij moest wennen aan het land en het gemis van zijn vrienden en familie in Bulgarije was groot. Het eten maakte het er niet bepaald beter op. “Nederlanders hebben over het algemeen niet echt een rijke cultuur aan gerechten, vind ik. Alles wordt hier gefrituurd! Ik heb veel geprobeerd en vind ook wel wat lekker, zoals bitterballen, maar om de rest geef ik niet veel. Behalve de mayonaise. Die is hier legendarisch!”, zegt hij lachend. “Het klimaat is ook echt verschrikkelijk hier. In Bulgarije kan het in de zomer ook heet worden, maar in Nederland wordt het zó benauwd. Ook moest ik wennen aan de wind en vind ik het jammer dat er geen bergen zijn. Alles is hier zo plat.”

Opscheppen

Toch overheersen de positieve kanten aan studeren in Nederland. Dat zit ‘m vooral in de docenten, die heel anders lesgeven dan in Bulgarije. “Daar schep ik zelfs over op tegen mijn vrienden thuis. Ze behandelen theorie, maar gebruiken vooral praktijkvoorbeelden en komen zelf uit het werkveld. In Bulgarije heb je vooral docenten met veel titels. Dat kan ook goed zijn, maar ik geef de voorkeur aan meer focus op praktijk. Dat werkt voor mij heel fijn”, aldus Georgi. “De lessen zelf vind ik ook heel prettig. Er wordt meer een gesprek gevoerd waarbij zowel de docent als student het woord krijgt. Iedereen voelt zich zo gehoord. Lessen zijn heel interactief.”

Betrokkenheid

Wat Georgi ook fijn vindt aan Avans, is de benaderbaarheid van decanen en docenten als je ergens mee zit. “Toen ik een periode niet dacht te gaan halen, heeft een decaan samen met mij naar mijn resultaten gekeken. Mijn zorgen bleken nergens voor nodig te zijn, maar dat ze er voor me waren was heel positief. Ze denken hier echt aan internationale studenten en proberen je op je gemak te stellen. Die betrokkenheid waardeer ik heel erg.”

Ambassadeur

In de loop van de corona-uitbraak vorig jaar, vertrok Georgi tijdelijk weer naar Bulgarije. Hij volgt het Erasmusprogramma en is op ‘uitwisseling’ bij een Bulgaarse universiteit. Aankomend studiejaar hoopt hij weer naar Avans te komen, waar hij ook promo-student voor is. “Normaal gesproken sta ik op open dagen, waar ik andere (internationale) studenten rondleid en vertel hoe het is om als international in Nederland te studeren. Heel leuk om te doen.”

Internationale studenten die het voorbeeld van Georgi willen volgen door ook naar Nederland te komen, raadt hij aan om open te staan voor het opdoen van nieuwe contacten. Zo verbreed je je horizon en leer je alles over de cultuur van het land waar je verblijft. “Verken ook vooral het land! Dat heb ik ook gedaan. De mooiste plek die ik heb bezocht was Giethoorn, ‘little Venice’. Maar ook Rotterdam vond ik heel gaaf, dat is een onderschatte stad. Amsterdam is natuurlijk ook leuk, maar dat voelde voor mij niet als écht Nederland, door alle toeristen.”