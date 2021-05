Studenten bij verkeerde rechter, Erasmus Universiteit Rotterdam wint rechtszaak

U bent aan het verkeerde loket, zegt de rechter tegen 146 oud-studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam die tienduizenden euro’s collegegeld terugeisten. Hun zaak is niet ontvankelijk verklaard.

De studenten hebben een tweejarige deeltijdmaster bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit gevolgd. Voor die master moesten ze zo’n 17 duizend euro per jaar betalen. Dat was tegen de wet, stelde de Onderwijsinspectie twee jaar geleden.

Want de overheid bekostigde de opleiding. Deze master had dus het gewone wettelijke collegegeld moeten vragen van zo’n tweeduizend euro, net als andere opleidingen. De universiteit denkt daar nog altijd anders over en gaf in een coulanceregeling slechts de helft van het geld terug.

Geld terug

Deze 146 studenten gingen er niet mee akkoord of vielen buiten de regeling. Zij stapten naar de civiele rechter. Ze hadden echter naar de bestuursrechtbank moeten stappen, staat in het vonnis van woensdag. Voor het hoger onderwijs is dat het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO).

Het collegegeld is namelijk een bestuurlijk besluit, meent de rechter, De civiele rechter is er alleen voor zaken die echt niet bij het CBHO terechtkunnen. Aan een inhoudelijk oordeel kwam de rechtbank niet toe.

Berusten

De universiteit is blij met de uitspraak en hoopt dat de oud-studenten erin berusten. “We hechten grote waarde aan het onderhouden van de relaties met studenten en alumni en zullen die blijven koesteren”, zegt de woordvoerder tegen Erasmus Magazine.

Het zou kunnen dat de studenten alsnog naar het CBHO stappen, zegt een van de vijf advocaten. Daarover volgt nog overleg.