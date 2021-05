Studenten dringen voor in prikstraat

Bron: Flickr, NIAID

Tientallen jongeren die nog lang niet aan de beurt waren voor een coronavaccinatie zijn voorgedrongen, bevestigt de GGD. Ze deden alsof ze een medische indicatie hadden en dat werd niet gecontroleerd.



Volgens de Volkskrant gebeurde het voordringen onder meer bij vaccinatiestraten in Amsterdam, Rotterdam en Groningen en zouden tientallen studenten elkaar via WhatsApp-berichten getipt hebben. De studenten die in het artikel aan het woord komen zeggen onder meer dat ze straks ‘zonder gezeik’ op zomervakantie willen of dat ze een plek overnemen van iemand die geen prik wil.

GGD-directeur Sjaak de Gouw noemt het voordringen bij Radio 1 Journaal onfatsoenlijk: “Het is respectloos naar degenen die echt een medische indicatie hebben en voorrang verdienen.” De priklocaties zullen beter gaan controleren of mensen wel echt een medische indicatie hebben. Omwille van de snelheid gebeurde dat tot nog toe niet consequent.