Studenten en medewerkers krijgen veto bij testbewijs corona

De coronatest als toegangskaartje tot de campus: in het uiterste geval wordt dat mogelijk. Maar de Tweede Kamer heeft zojuist afgedwongen dat de medezeggenschapsraad het laatste woord krijgt.

Als de corona-epidemie ondanks alle vaccins en coronatesten niet gaat liggen, kunnen universiteiten en hogescholen in de toekomst een test- of vaccinatiebewijs eisen van studenten die op de campus komen.

De wet die dit mogelijk maakt, is zojuist goedgekeurd in de Tweede Kamer en gaat nu naar de Eerste Kamer. Het kabinet hoopt dat die toegangsbewijzen er niet hoeven te komen in het hoger onderwijs. Het staat alleen in de wet voor geval van nood.

Draagvlak

Maar het zou kunnen dat studenten en docenten ertegen zijn, overweegt de Tweede Kamer. Misschien hebben ze principiële bezwaren tegen toegangsbewijzen of vertrouwen ze het systeem niet.

“Testen voor toegang dient alleen het doel als daar ook daadwerkelijk draagvlak voor is bij studenten en docenten”, menen D66, GroenLinks en CDA. Ze dienden samen een amendement in: de medezeggenschap moet instemmen met testbewijzen in het hoger onderwijs.

Testbewijs

Die aanpassing van het wetsvoorstel kreeg een ruime meerderheid. Alleen DENK en JA21 stemden tegen, en per ongeluk ook de SP – maar die herstelde dat later. Dus als de coronapandemie weer opvlamt, wordt de keuze: met een testbewijs naar de campus of toch voor iedereen online onderwijs.

De Tweede Kamer staat zeker niet te trappelen om die testbewijzen in het hoger onderwijs. Een motie van DENK tegen het weigeren van studenten of leerlingen op basis van vaccinatie- of testbewijs kreeg een minderheid van 50 zetels achter zich, dankzij steun van SP, PvdD, SGP, FvD, PVV, JA21, Den Haan en DENK zelf.