Tweede Ramadan in coronatijd: deze studenten vertellen hoe dat was

Hiba Kerkri & Nada Bouaicha

Het is de tweede Ramadan die plaatsvond tijdens de coronapandemie. Sommigen vinden de beperkingen gunstig voor het vasten, terwijl anderen het juist moeilijker vinden dan normaal. Punt spreekt met drie Avansstudenten die meededen aan de Ramadan en donderdag het Suikerfeest vieren.

Maar eerst een kleine opfrisser. Tijdens de Ramadan is het een maand lang van zonsopgang tot zonsondergang niet toegestaan om te eten of te drinken. Ook roken, seks en ander ‘zondig gedrag’ is verboden. Ook wordt er gevraagd meer te bidden. Op deze manier word je bewust van jezelf en toon je verbondenheid met zij die het minder hebben dan jij op de wereld. Het vasten is onderdeel van de vijf verplichte religieuze zuilen en wordt dagelijks verbroken op het moment dat de zon ondergaat. Dat heet de Iftar. In principe vast iedere moslim vanaf de pubertijd tijdens de Ramadan. Maar wanneer je ziek, zwanger, ongesteld bent of borstvoeding geeft, ben je uitgezonderd. Het vasten kan je dan op een later moment in het jaar inhalen.

Nada Bouaicha

Nada is studente Bouwkunde in Den Bosch, ze zit in haar laatste jaar. “Het ging op zich wel goed bij mij. Het viel mij op dat het sneller ging dan andere jaren”, vertelt ze. “Het echte ‘Ramadan-gevoel’ bleef helaas wel weg. Dat komt doordat ik niet bij anderen ging eten en ’s avonds door de avondklok niet echt iets kon doen.”

“Voor mij is het einde lastiger dan het begin. Eerst valt het qua vermoeidheid nog wel mee, maar richting het einde van de Ramadan merk ik wel dat ik vermoeid ben. Die laatste loodjes wegen dan ook het zwaarst”, vertelt Nada, die een Marrokaanse achtergrond heeft.

Vandaag is de laatste dag van de Ramadan. Morgen (donderdag) is het Suikerfeest. Dan gaat Nada naar kennissen. De feestdag draait volgens haar allemaal om het gezelschap en het samenkomen.

Islamitische kalender

De Ramadan en het daaropvolgende Eid ul-Fitr, ook wel het Suikerfeest genoemd in Nederland, vinden elk jaar op een ander moment plaats. Dat komt omdat de Islamitische kalender niet de zon volgt, zoals de westerse kalender, maar de maan. Een Islamitisch jaar duurt meestal tien tot twaalf dagen korter dan een westers jaar. Door die andere telling is de Ramadan niet altijd in april of mei, maar verschuift het telkens een dag of tien. Wel is het altijd in de negende maand van de Islamitische kalender. Dat is de maand waarin profeet Mohammed de eerste van de openbaringen ontving die samen de Koran vormen.

Hiba Kerkri

Hiba’s Hennatattoos

Hiba studeert International Business and Languages en zit in haar vierde jaar. Ze doet al sinds haar tiende mee met de Ramadan. Toen al vond ze het interessant en leuk om mee bezig te zijn. “Het grote verschil met andere jaren zit hem gewoon in de gezelligheid. Normaal eten we na zonsondergang met familie of vrienden, maar dat kan nu niet. Zonder corona kun je het vasten compenseren met leuke dingen doen overdag, maar dat was nu ook niet mogelijk”, vertelt Hiba. Het thuiswerken is niet per se een voordeel. “Nu ik de hele dag binnen zat, kreeg ik sneller honger. Ook is de concentratie voor school ook stukken minder.”

”Zonder corona kun je het vasten compenseren met leuke dingen doen overdag, maar dat was nu ook niet mogelijk” Hiba Kerkri

Het Suikerfeest is iets waar Hiba altijd naar uitkijkt. “Het is morgen echt feest! Lekker eten, cadeautjes geven en krijgen, nieuwe kleren aandoen en kinderen verwennen; het hoort er allemaal bij.” Ook heeft Hiba speciaal voor het Suikerfeest morgen Henna’s laten zetten. “Ik wil gewoon iets extra’s doen, omdat er zoveel niet kan.”



Het grappige aan het Suikerfeest vindt Hiba dat het ‘raar’ is om overdag ineens te eten. “Omdat je een maand hebt gevast, voelt dat opeens als verboden. Het is echt heel gek en onwennig om te doen, haha!” Zelf staat ze in de keuken om Chebakia te bakken, een Marokkaans koekje.

Deniz Namek

Deniz is tweedejaarsstudent Bestuurskunde in Den Bosch. Bij haar ging het vasten dit jaar juist verrassend goed en snel. “De maatregelen zijn effectief voor mij, ik had veel energie dit keer”, vertelt de Turkse Deniz. Door de beperkingen die gelden had ze meer tijd om zich te focussen op haar geloof en de Ramadan zelf. ”Vorig jaar lag de focus meer op school. Ook als je bijvoorbeeld moe bent, was het nu makkelijker om even te gaan liggen en een dutje te doen.”

Het jammere vindt Deniz dat ze niet naar de moskee kan om na zonsondergang het avondgebed te verrichten. “Dat vind ik juist heel leuk om te doen in de avond. Normaal gesproken ben ik daar iedere dag te vinden”, aldus Deniz.

”Bij ons thuis bakken we voor het Suikerfeest altijd koekjes en andere zoetigheden, daar help ik mijn moeder bij. Groot vieren we het normaal gesproken niet. Ik heb niet veel familie dichtbij wonen, dus vieren we het met de mensen die er wél bij kunnen zijn.”