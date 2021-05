Wat gebeurt er in het atrium op de Hogeschoollaan?

Als je de foto’s ziet lijkt het wel een kunstproject, zo groot en indrukwekkend is de constructie in het atrium van de Hogeschoollaan. In werkelijkheid zijn het steigers voor geplande werkzaamheden zoals reparaties en rennovaties die komende weken worden uitgevoerd.

De sprinklerleidingen en sprinklerkoppen worden vervangen (ja, dat zijn die sproeiers voor als er brand is). Door corrosie van leidingen ontstonden er steeds vaker kleine lekkages. Om nieuwe lekkages, overlast en schade te voorkomen worden die sprinklerleidingen en -koppen nu vervangen. Het nieuwe systeem moet twintig jaar mee kunnen gaan.

Verven

Nu de steigers er toch staan, wordt er ook maar meteen geschilderd. De antraciet grijze kleur wordt nu wit geverfd. Ook de ramen in de nok van het dak krijgen een goede poetsbeurt, want daar kom je niet zo snel bij.

De werkzaamheden in het atrium duren tot 9 juni, waarna het weer toegankelijk zal zijn.